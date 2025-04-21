Понедельник устроит проверку на прочность: астролог назвала главные советы на 21 апреля

21 апреля наступит критический день смены фазы Луны, а потому астрологический прогноз поможет не ошибиться с выбором дел и планов на эти сутки. В частности, сегодня не стоит посещать парикмахерскую.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на этот понедельник и сказала, что можно делать.

Прогноз астропогоды на 21 апреля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Критический день смены фазы Луны", - рассказала астролог.

По словам Соловьевой, этот понедельник - жесткий день, требующий большой внутренней дисциплины и самоотверженности. Это период самопожертвования, терпения, принятия и прощения.

"День очищения мыслей и осознания. Хорошо избавляться от ненужных знакомств и связей. Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций. Вредно вести сидячий образ жизни. Все события проверяйте на соблазны и не поддавайтесь на провокации", - советует эксперт.

"Проявляйте уверенность, настойчивость. Это период поста, воздержания, осторожности. Завершайте дела, можно приобрести новую одежду, обновить гардероб. Благоприятное время для тех, кто связан с оправданным риском. Не рекомендуется мясная пища", - также отметила она.

21 апреля - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"В понедельник Луна будет в знаке Водолея - нейтральном для себя положении. Внимательными надо быть тем, чья деятельность связана с изобретательством и рационализаторством, государственной и политической деятельностью, наукой и исследованиями, особенно в сферах техники и механики, в любой отрасли - радио- и телевизионной, электро- и электронной, авиационной и космической и так далее. А также людям из мира искусства, в частности литературы и музыки, архитектуры и живописи", - предупредила Соловьева.

Сбалансировать энергию Луны можно белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов.