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Понад 55 тисяч історій перемог: запрацював новий етап проекту "Грай за Україну"

Фото: запрацював новий етап проекту "Грай за Україну"
Автор: Олександр Мороз

Понад 55 тисяч історій - саме стільки розповідей про особисті перемоги вже надійшло від учасників проєкту "Грай за Україну". Мета ініціативи "Нової пошти" - об’єднати людей, розділених кордонами, і надихнути їх помічати свої досягнення навіть у найскладніші часи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

Нині кампанія вийшла на фінальний етап - голосування за найбільш вражаючі та надихаючі історії. Кожен охочий може обрати ту, яка його/її найбільше вразила, і підтримати автора. Двоє переможців, які отримають найбільше голосів, зустрінуться особисто з амбасадоркою проєкту, легендарною тенісисткою Еліною Світоліною. 

Тож  якщо ви ще не встигли поділитися своєю історією - саме час це зробити! 

"На третьому році повномасштабної війни кожен із нас потребує підтримки й мотивації. Я завжди кажу: "Разом ми можемо більше". Наші щоденні, навіть маленькі досягнення - чудове тому підтвердження. Історії учасників проєкту надихають і мотивують. Це розповіді, якими варто пишатися, адже вони - про нас і нашу Україну", - ділиться Еліна.

Проєкт об’єднав людей різного віку, професій і життєвих обставин з України, а також із Польщі та Німеччини, де нині проживає багато наших співвітчизників. Прочитати їх - це можливість побачити різні обличчя нашої боротьби, відчути силу духу кожного учасника, віднайти спільні риси в тих, хто пройшов через випробування війною, труднощами та невідомістю.

Українці ділились історіями, які насправді вражають: про звільнення з полону та відновлення після поранень, про виїзд з окупації та виготовлення дронів, відмову від куріння та значне схуднення, успішне складання іспитів та відкриття власної справи за кордоном, про народження дитини в укритті та порятунок тварин. 

Вони доводять: навіть у найтемніші часи важливо визнавати свої досягнення, якими б незначними вони не здавались, радіти кожному кроку вперед. Адже мільйони маленьких перемог творять одну велику - нашу спільну.

"Війна виснажує, і це нормально відчувати втому, але важливо не замикатися в собі, шукати підтримку й допомагати одне одному. Поруч із нами завжди є люди - рідні, друзі, колеги чи партнери - які розділяють наші цінності та мету. Помічати свої досягнення і вірити, що кожен із нас на своєму місці щодня наближає перемогу, - це не лише спосіб триматися, але й надихати інших рухатися вперед", - зазначає директорка з управління репутацією Нової пошти Олена Плахова.

Ваша підтримка важлива - обирайте на сайті історію, яка вас надихнула, або поділіться власною, щоб отримати шанс на перемогу та зустріч із зіркою.

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