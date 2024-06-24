Понад 5 тисяч людей відвідали виставку музею "Голоси мирних"

Серед них були представники міжнародних ЗМІ та організацій, українські журналісти та діячі культури, кияни та гості столиці. Наразі перший сезон завершено.

Музей "Голоси мирних" - найбільше у світі зібрання історій про війну в Україні, що містить вже понад 110 тисяч розповідей з перших вуст. Багатовимірну експозицію було створено, щоб розкрити глибину й силу живих людських історій.

"Це гарна експозиція. Вона передає настрій. Усе показано так, як було, адже не всі були в епіцентрі подій та бачили на власні очі всю картину наживо. Перенесення цих подій в іншу площину — це важлива робота, яку виконали творці виставки", - поділився враженнями Євген Малолєтка, фотокореспондент, співавтор оскароносного фільму "20 днів у Маріуполі".

"Виставка вражає. Вона змусила стискатися серце. Важливо, щоби такі виставки відбувалися, адже це те, чого не можна побачити в інтернеті чи по телебаченню. Це викликає шалені емоції, які й роблять людину людиною", - наголосив Дмитро Гордон, відомий український журналіст та телеведучий.

"Ми не могли стримати сліз. Багато емоцій — розпачу, жалю, несправедливості, люті... Цю виставку потрібно показувати в усіх столицях Європи, всім іноземцям, посадовцям, тим, хто вже „стомився “, живе в іншій реальності. Вона надважлива! Це наша історія, яку не переписати", - підкреслив Павло Зібров, співак, народний артист України.

У рамках виставки також відбулася низка публічних інтерв’ю як частина циклу культурологічних подій музею, спрямованих на збереження пам’яті про війну. Спікери та учасники говорили про важливість пам’ятання та донесення до світу правди про те, що переживає Україна. Інтерв'ю та новини виставки - на порталі https://civilvoicesmuseum.org/news