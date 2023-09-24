Понад 40 тисяч штрафу й позбавлення прав. За що жорстко карають водіїв на дорогах України

Актуальна проблема

Основний обов'язок кожного водія - дотримуватися чинного законодавства та Правил дорожнього руху (ПДР), а також не наражати на небезпеку ні себе, ні інших.

Водночас поліція регулярно стикається з особами, які:

продовжують керувати автомобілем після закінчення строку дії тимчасового посвідчення водія (наприклад, через затримку у видачі постійних посвідчень)

керують транспортним засобом (ТЗ), не маючи на це права

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко неодноразово наголошував, що в умовах війни на поліцію покладено багато завдань, але основним залишається безпека громадян.

"Національна поліція - найближчий до людей правоохоронний орган, чия робота оцінюється довірою та повагою... Відомство тримає вектор роботи, визначений керівництвом держави та МВС України", - нагадав голова НПУ Іван Вигівський під час однієї з відеоселекторних нарад.

Про що йдеться в законодавстві

Чинне законодавство розмежовує як обставини, за яких у людини може бути відсутнє посвідчення водія, так і покарання за це.

Втратити право на керування ТЗ можна за окремі порушення ПДР, але виключно за рішенням суду.

В цілому людина не має права сідати за кермо транспортного засобу, якщо:

не має посвідчення водія при собі

взагалі не має водійського посвідчення (неповнолітні, або ж ті, хто не вчився й не складав спеціальних іспитів МВС)

посвідчення водія є недійсним

категорія транспортного засобу не відповідає категорії у правах

її було позбавлено права керувати транспортними засобами (за рішенням суду)

У ПДР наголошується також, що кермувати заборонено особам, які:

перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння

перебувають під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

перебувають у хворобливому стані, у стані стомлення

Коли, кого і як карають

Ще кілька років тому осіб, які керували транспортним засобом попри заборону суду, карали накладенням штрафу в розмірі 510 грн.

Однак згодом було схвалено закон №1231-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

Він запровадив додаткове положення до статті 126 Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП) та суттєво посилив покарання за подібне правопорушення.

Тепер керування транспортним засобом особою, що не має при собі документів (або не пред'явила їх у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 425 грн.

"Стандартний" штраф за кермування без права на це - 3 400 грн (це стосується і людини, яка передала транспорт водієві без права на їзду).

Якщо водієві тимчасово заборонили керувати ТЗ, його також можуть позбавити водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.

Коли водія, позбавленого прав керування автомобілем, "спіймали" за кермом, призначається штраф у розмірі 20 400 грн.

Якщо впродовж року після вилучення прав водій знову був затриманий за кермом, повторне покарання для нього:

штраф у розмірі 40 800 грн

вилучення прав на керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років

Крім того, такому водію загрожує вилучення з власності транспортного засобу.