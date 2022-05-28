Что поможет уберечь автомобиль от царапин во время парковки: действенный лайфхак

Опытные автомобилисты поделились действенным лайфхаком, который поможет уберечь автомобиль от царапин и сколов во время парковки в собственном гараже. Это актуально для тех владельцев машины, в семье которых кроме них самих автомобилем пользуются еще другие члены семьи.

Что нужно, чтобы уберечь автомобиль - читайте ниже .

Также такой метод полезен тем, кто никак не может рассчитать расстояние заезжая в гараж и все время от этого страдает бампер авто и другие части кузова.

Что понадобится

Для этого метода понадобится всего лишь теннисный мяч и веревка, которая будет по длине доставать от потолка гаража до лобового стекла авто.

Эксперты говорят, что теннисный мяч в этом случае подходит идеально из-за того, что он легкий и не повредит лобовое стекло, но при этом, когда стукнет по нему, то водитель услышит.

Отмечается, если вместо теннисного мяча вы найдете какой-то свой вариант, тоже будет хорошо. Здесь главное услышать предупредительный звук и не повредить стекло.

Чтобы отметить расстояние куда вешать мяч, нужно припарковать автомобиль в том положении, которое будет самое правильное. Веревка должна быть по длине достаточной для того, чтобы мячик висел на уровне середины стекла машины. Когда будете отмерять длину веревки стоит сделать с запасом, после того, как прикрепите к потолку, лишнее отрежете.

Специалисты добавляют, когда автомобиль будет заезжать в гараж, стук мяча о стекло будет говорить о том, что автомобиль остановился в оптимальном положении и если он проедет дальше, то повредится об что-то.

Распространенные ошибки

Многие водители допускают ошибки, какое бы авто ни было. Поэтому нужно: