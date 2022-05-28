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Что поможет уберечь автомобиль от царапин во время парковки: действенный лайфхак

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 18:00
Что поможет уберечь автомобиль от царапин во время парковки: действенный лайфхак Как во время парковки не повредить автомобиль (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Опытные автомобилисты поделились действенным лайфхаком, который поможет уберечь автомобиль от царапин и сколов во время парковки в собственном гараже. Это актуально для тех владельцев машины, в семье которых кроме них самих автомобилем пользуются еще другие члены семьи.

Что нужно, чтобы уберечь автомобиль - читайте ниже.

Также такой метод полезен тем, кто никак не может рассчитать расстояние заезжая в гараж и все время от этого страдает бампер авто и другие части кузова.

Что понадобится

Для этого метода понадобится всего лишь теннисный мяч и веревка, которая будет по длине доставать от потолка гаража до лобового стекла авто.

Эксперты говорят, что теннисный мяч в этом случае подходит идеально из-за того, что он легкий и не повредит лобовое стекло, но при этом, когда стукнет по нему, то водитель услышит.

Отмечается, если вместо теннисного мяча вы найдете какой-то свой вариант, тоже будет хорошо. Здесь главное услышать предупредительный звук и не повредить стекло.

Чтобы отметить расстояние куда вешать мяч, нужно припарковать автомобиль в том положении, которое будет самое правильное. Веревка должна быть по длине достаточной для того, чтобы мячик висел на уровне середины стекла машины. Когда будете отмерять длину веревки стоит сделать с запасом, после того, как прикрепите к потолку, лишнее отрежете.

Специалисты добавляют, когда автомобиль будет заезжать в гараж, стук мяча о стекло будет говорить о том, что автомобиль остановился в оптимальном положении и если он проедет дальше, то повредится об что-то.

Распространенные ошибки

Многие водители допускают ошибки, какое бы авто ни было. Поэтому нужно:

  1. Чувствовать и уметь оценить размер машины и габариты парковочного места. Данная навык у водителей появляется лишь с опытом или после регулярных тренировок;
  2. Важно оценивать расстояние до края дороги. Часто водители, переживая, что могут повредить свою машину, ставят ее очень близко или, наоборот, слишком далеко от бордюра;
  3. Выбор стоянки должен основываться на нескольких факторах. Нельзя оставлять машину на наклонной дороге, пешеходных дорожках, местах въезда и в других местах, запрещенных для стоянки. В противном случае можно получить штраф. Лучше избежать дорог с уклоном, потому что есть риск, что авто начнет катиться.

Ранее мы сообщали, что опытные водители всегда возят в авто бутылочку с растительным маслом.

Также мы писали, почему нельзя ездить на низких оборотах двигателя.

Кроме того, читайте, какие подержанные автомобили категорически нельзя покупать.

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