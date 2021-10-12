Что поможет снизить давления: ученые назвали эффективное средство

Как снизить давление

Так, снизить высокое кровяное давление можно, если обогатить свой стол цитрусовыми и соком из них.

В частности, высокое кровяное давление означает, что сердцу человека приходится более напряженно работать, чтобы перекачивать кровь телом. А большое напряжение может привести к сердечному приступу.

Что показало исследование

Ученые исследовали влияние чеснока и лимонов на высокое кровяное давление. Во время эксперимента добровольцев разделили на три группы и установили для них определенную диету.

Первая группа употребляла по 10 г чеснока ежедневно после завтрака и обеда. Во второй группе пили лимонный сок. Также все это время им мерили давление, расспрашивали об их самоощущении.

Поэтому употребление чеснока и сока из лимона привело к снижению уровня артериального давления и повышению комфорта пациентов.

"Согласно результатам исследования, пациенты с гипертонией могут повысить уровень комфорта, употребляя лимонный сок или чеснок, тем самым более эффективно контролировать уровень артериального давления", – говорят специалисты.

Кроме того, эксперты советуют регулярно отслеживать уровень давления, особенно с возрастом. Идеальным артериальным давлением обычно считается от 90/60 до 120/80 мм рт. А вот показатели артериального давления от 120/80 до 140/90 мм рт.ст. могут означать, что человек рискует здоровьем.