Что поможет снизить давления: ученые назвали эффективное средство

Регулярное употребление лимонного сока может помочь снизить высокое кровяное давление. В цитрусовых есть витамины, минералы и растительные соединения, которые хорошо влияют на здоровье сердца.
Об этом пишет Express.
Так, снизить высокое кровяное давление можно, если обогатить свой стол цитрусовыми и соком из них.
В частности, высокое кровяное давление означает, что сердцу человека приходится более напряженно работать, чтобы перекачивать кровь телом. А большое напряжение может привести к сердечному приступу.
Ученые исследовали влияние чеснока и лимонов на высокое кровяное давление. Во время эксперимента добровольцев разделили на три группы и установили для них определенную диету.
Первая группа употребляла по 10 г чеснока ежедневно после завтрака и обеда. Во второй группе пили лимонный сок. Также все это время им мерили давление, расспрашивали об их самоощущении.
Поэтому употребление чеснока и сока из лимона привело к снижению уровня артериального давления и повышению комфорта пациентов.
"Согласно результатам исследования, пациенты с гипертонией могут повысить уровень комфорта, употребляя лимонный сок или чеснок, тем самым более эффективно контролировать уровень артериального давления", – говорят специалисты.
Кроме того, эксперты советуют регулярно отслеживать уровень давления, особенно с возрастом. Идеальным артериальным давлением обычно считается от 90/60 до 120/80 мм рт. А вот показатели артериального давления от 120/80 до 140/90 мм рт.ст. могут означать, что человек рискует здоровьем.
Ранее мы сообщали, что украинцы верят, что сода защищает от рака и проблем с сердцем.
Также мы писали, что нутрициолог рассказала, можно ли есть овощи красного цвета.