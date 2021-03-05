Помощницу главы ЦИК затравили в соцсетях за откровенный пост: все детали скандала

Помощница главы Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко угодила в скандал из-за поста в социальных сетях. Женщине пришлось уволиться и отбиваться от травли под своими постами о подарке на День святого Валентина.

Помощница главы ЦИК Анжела Еременко ведет в социальных сетях блог под псевдонимом Bad mama. В своем блоге она в шутливой форме написала текст о неисправной секс-игрушке, которую получила в подарок на День святого Валентина от своего молодого человека.

Буквально за несколько часов Еременко получила сотни агрессивных и обидных комментариев. Ее обзывали неприличными словами и упрекали в том, что она не имеет права писать такие тексты в связи с должностью, которую занимает. Женщина не выдержала и ответила хейтерам на странице своего блога.

"А теперь давайте разберемся. Мне 30 лет, у меня есть ребенок, я 6 лет веду этот блог, в моей книге примерно 25 страниц посвящены теме секса и вопросу, почему наше общество женщину, которая открыто говорит о своих желаниях, называет шл***й. Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК. Я не могу говорить о сексе, не могу поднимать острые темы, потому что портрет госслужащего должен быть совсем иным. Скорее всего, госслужащий (кстати, я не являлась им никогда) — это человек с паранойей, что любое его слово обернется против него, сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом, который диктует казаться "правильным", - возмущена Еременко.

Она добавила, что пришла работать в ЦИК более года назад на позицию помощника главы ЦИК, так как позиции коммуникационщика в Украине просто нет. Ее миссия – изменить коммуникацию государственного органа и построить сильную команду.

"За это время мы не только построили команду, но и изменили язык государственной коммуникации. Просто зайдите на страницы фб или инстаграм ЦВК и сравните их с другими государственными органами. Здесь мне добавить нечего", - отметила Еременко.

Из-за скандала в социальных сетях женщине пришлось уволиться из ЦИК. Она объяснила, что хочет быть открытой и шутить на те темы, которые ей нравятся.

"Я уволилась из ЦИК. Во-первых, потому что быть открытой и шутить над тем, что я хочу - для меня важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление. Во-вторых, потому что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь рискам новых вбросов и атак, а через меня это делать очень легко", - резюмировала Еременко.