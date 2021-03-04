Весь карантин разводили вшей: львовский центр поддержки винят в халатности, но там опровергают

Воспитателей Центра поддержки детей при лицее "Просвіта" во Львове обвинили в халатном отношении к своим воспитанникам. Скандал начался с поста бабушки одного из воспитанников этого центра.

Что происходит в Центре поддержки детей

Женщина рассказала, что в связи с обстоятельствами ее внук оказался в Центре поддержки детей. Но она шокирована тем, что происходит в стенах этого заведения.

"Дети грязные, недосмотренные, курят в комнатах, это при том, что каждая воспитатель имеет за собой 1-2 детей. Почти весь карантин разводили вшей. Выводили нефтью и говорили: "Печет – то вши сдыхают". Если это в семье, то как называется такое воспитание? Некоторые воспитатели позволяют себе ударить, обозвать, говорят плохие вещи про родных, угрожают психбольницей. На все это директор Харчун Ж. О. отвечает, что воспитатель на все имеет право", - сообщила Светлана Вотинцева.

Она добавила, что большинство детей в этом центре – это дети, которые и так были лишены родительского тепла и любви, а теперь они неухоженные еще и в Центре. По словам женщины, в это заведение уже неоднократно вызывали полицию, но управы нет никакой.

Под постом разгорелась жаркая дискуссия и женщину обвинили в клевете. Также у пользователей возникли сомнения по поводу правдивости фотографий, которые женщина разместила в подтверждение своих слов.

С женщиной связались журналисты

Издание "Галнет" связалось с бабушкой, и она подтвердила, что все написанное в публикации – правда.

"Дети грязные, неухоженные и мой ребенок не исключение. С работниками ни с кем нельзя поговорить, так как руководство сказало воспитателям с родителями не общаться. Когда внука забираю на выходные или беру погулять, я вынуждена из дома приносить чистую одежду, так как без слез на него смотреть невозможно", - прокомментировала журналистам Светлана Вотинцева.

Она добавила, что работники Центра три недели не давали ей возможности увидеться с внуком. В качестве объяснения сказали, что она плохо на него влияет. А когда ей позволили прийти, то женщина не поверила своим глазам – вся шея у него была в ожогах. После этого у нее лопнуло терпение, и она решила предать огласке историю с этим Центром.

"Страшные ногти на руках, грязные носки и ожоги на шее, которые я не смогла зафиксировать на телефон. Моему терпению пришел конец, мне нечего бояться, я долго терпела халатность воспитателей Центра", - добавила женщина и предоставила видео в качестве доказательства.

Бабушка воспитанника Центра поддержки детей обвиняет воспитателей в халатности

Что говорят в Центре поддержки детей

Директор Центра поддержки детей Жанна Харчун утверждает, что обвинения Вотинцевой в адрес воспитателей – клевета, а ожоги у мальчика – случайность.

"Это просто случайность, несчастный случай. Это произошло в столовой, он стоял, а другой мальчик нес борщ и случайно разлил ему супчик на шею. По поводу поста, то это клевета, это просто кто-то вылил грязь на Центр, наши воспитатели хорошо работают, а бабушке просто нечем заняться", - заявила Харчун.