Помощница Зеленского пожаловалась, что ее "травят"

Пресс-секретарь Владимира Зеленского прокомментировала ситуацию с журналистом Сергеем Андрушко
Юлия Мендель, которая попала в скандал с журналистом, на которого она бросалась, прокомментировала слухи о ее персоне. Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что журналисты после инцидента с Сергеем Андрушко начали ее "травить", а это не имеет ничего общего со свободой слова, о которой они говорят.
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Журналистам издания BIHUS Юлия сообщила, что с Сергеем Андрушко у нее запланирована встреча. По ее словам, нужно наладить диалог между людьми, так как ситуация, когда Мендель принесли намордник и поводок под Администрацию президента, является абсолютно недопустимой.
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Видео: Юлия Мендель рассказал о ее травле (Facebook/BIHUS)
В комментариях пользователи сети выразили свое мнение по поводу ситуации Юлии Мендель с журналистом. Они считают, что она не должна делать из себя обиженную, а должна просто извиниться.