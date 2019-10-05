Помощница Зеленского пожаловалась, что ее "травят"

Юлия Мендель, которая попала в скандал с журналистом, на которого она бросалась, прокомментировала слухи о ее персоне. Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что журналисты после инцидента с Сергеем Андрушко начали ее "травить", а это не имеет ничего общего со свободой слова, о которой они говорят.

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Журналистам издания BIHUS Юлия сообщила, что с Сергеем Андрушко у нее запланирована встреча. По ее словам, нужно наладить диалог между людьми, так как ситуация, когда Мендель принесли намордник и поводок под Администрацию президента, является абсолютно недопустимой.

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Видео: Юлия Мендель рассказал о ее травле (Facebook/BIHUS)

В комментариях пользователи сети выразили свое мнение по поводу ситуации Юлии Мендель с журналистом. Они считают, что она не должна делать из себя обиженную, а должна просто извиниться.

Тобто це вона "обіженная" і "ущемленная" і перед нею всі мають вибачитись...Чи то вона донька Кадирова, чи то я щось пропустив?

Хорошие девочки говорят - Я больше не буду. А лучше не делают в принципе то, что в приличном обществе недопустимо. Нам всем "повылазило", "приверзлось" и ваще глюки одолели. Признать и извиниться - это биг-подвиг. Позиция школьника 6-го класса.

Ну що заважає просто сказати: "вибачте!" Ні треба придумати якусь дічь і оправдати свій косяк.

Скриншот комментариев (facebook.com)