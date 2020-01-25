В Черновцах отец облил бензином и подпалил свою дочь: кому надо - пусть тушит

В Черновцах отец поджег свою дочь (Коллаж РБК-Украина)

В Черновцах отец поджег дочь, которая заступилась за мать

В Черновцах отец облил бензином и подпалил собственную дочь. 16-летняя девушка чуть не сгорела заживо из-за того, что заступилась за мать, на которую хотел поднять руку отец. Мужчина праздновал Рождество и не "просыхал" целый день. Кода его жена вернулась домой, он спал, но потом встал и очень рассердился. Между супругами возник конфликт, в который вмешалась старшая дочь Аня.

Она попросила отца не бить мать, за что и горько поплатилась. Мужчина вышел во двор, а вернулся с канистрой бензина, которую и вылил на дочь, а потом поджег. В результате огня загорелся дом, а бедную Аню, которая горела живьем, два километра до скорой помощи несли соседи. Сейчас девушка находится в больнице, у нее огромное количество ожогов. По словам врача, реабилитация будет длиться год.

Так как у семьи сгорел дом и нет средств на выживание мать и брат Ани живут с ней в больнице, а младшую сестренку отдали в дом малютки. Им сейчас помогают волонтеры, а Аня мечтает об одном - увидеть младшую сестричку.

Брат Ани рассказал, что кода спасал из горящего дома мать и сестер, попросил отца о помощи, но тот сказал: "кому надо - пусть тушит".

Отец семьи как только услышал о полицейских - сразу убежал, но "копы" вышли на его след и задержали. Сейчас ему грозит за содеянное пожизненное заключение.

В Черновцах отец подпалил собственную дочь (ТСН)