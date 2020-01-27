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Допоможіть дитині: в Києві хлопчик страждає рідкісним захворюванням

STYLERЖиття    27.01.2020 - 19:08
Допоможіть дитині: в Києві хлопчик страждає рідкісним захворюванням
Скріншот з Facebook (фото: колаж РБК-Україна)

Батьки просять допомогти 10-річному синові, у якого рідкісна хвороба

У Києві 10-лентнему хлопчику необхідна фінансова допомога через рідкісне захворювання - гіпофізарний нанізм. Хлопчик довічно потребує терапії штучним гормоном росту, оскільки його організм не виробляє свій гормон.

При даному захворюванні йде затримка фізичного розвитку всього скелета, а також зменшені в розмірах внутрішні органи, що впливає на роботу всього організму та якості життя.

Сашко 2009 року народження, і вже 7 років знаходиться на лікуванні. За словами батьків хлопчика, позитивні результати є, але, самостійно оплачувати лікування без сторонньої підтримки родина не в змозі.

Допоможіть дитині: в Києві хлопчик страждає рідкісним захворюванням

Альона Смітюх з дітьми (фото: facebook.com/Олена Смітюх)

Гормональне лікування хлопчика його віку коштує понад 20 тисяч гривень щомісяця, і з кожним роком необхідна доза зростає і розраховується за вагою дитини.

"Від мене величезне материнське спасибі кожному за допомогу і підтримку! Дякуємо за участь у зростанні мого сина! Я вірю тільки в перемогу, і буду боротися стільки, на скільки вистачить моїх сил. Мої діти це мій сенс життя!!! І я вдячна всім, хто мені допоможе пройти цей шлях і виростити мого синочка міцним, а головне повноцінним чоловіком!" - написала мама Саші Олена Смітюх на своїй сторінці в Facebook.

Допомогти можна наступним чином:

  • Приватбанк 5168 7426 0823 6307 (грн) Смітюх Альона Сергіївна
  • PrivatBank 5168 7573 4969 9399 (USD) Smitiukh Alena Sergeevna
  • ЄДРПОУ 14360570, МФО банку 305299, рахунок 29244825509100
  • Qiwi - гаманець +380633491170
  • Яндекс - гаманець 410016623666002
  • Перекладом Western Union в Україну, місто Київ, на ім'я Smityukh Alena Sergeevna, тільки повідомити номер переказу.
  • При особистій зустрічі в Києві разом з Сашком.
  • Штучним гормоном росту "Зомактон". Київ, нова пошта №335, Смітюх А. С.(+380633491170) (гормон зберігатися строго в холодильнику). Також вітаються і інші медикаменти і т. д.

Допоможіть дитині: в Києві хлопчик страждає рідкісним захворюванням

Скріншот з Facebook

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