Помогите нашим защитникам: в Киев прибыл борт с ранеными воинами (фото)

В Киевский Главный военный клинический госпиталь в среду, 6 ноября, прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами с востока Украины. Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook и призвала украинцев оказать посильную помощь защитникам Украины.

Наталья Юсупова отметила, что среди прибывших есть военные в очень тяжелом состоянии, которым необходимо переливание крови, а также медицинские препараты.

Украинским военным нужна помощь (Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"В Киев прибыл борт с ранеными, сделайте репост пожалуйста!! По столичному шоссе снова неслись скорые с мигалками, среди прибывших воины с ампутацией и есть в очень тяжелом состоянии. За 3 последних месяца более 90 раненых. Срочно, сдавать кровь, центр крови на территории госпиталя, понедельник- четверг с 9-12, с паспортом, адрес: Госпитальная, 18. Далее потребности: обезболивающее дексалгин, кетанов а ампулах, футболки, спортивные костюмы, куртки, раненых привозят в форме. Для перекуса колбаса, сыр, йогурты, соки, так же кофе, чай, вода, овощи, фрукты, сладости", - сообщила волонтер.

Также она разместила номер банковской карты для сбора средств.

"Адрес госпиталя: Госпитальная 18, метро Печерск. Карты для помощи 4627 0551 5008 4795 приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк (Юсупова Наталья)", - написала она.

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