Помогай нам с небес: военные рассказали о погибшем на фронте бойце (фото)

На Донбассе погиб военный ВСУ из 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Артем Соколов. Жизнь 31-летнего бойца 16 ноября оборвала пуля вражеского снайпера. Об этом сообщили в 14-й ОМБр на странице в Facebook.

В тот день на фронте оккупанты вели обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Также в штабе ООС зафиксировали огневую активность снайперов боевиков.

"Война продолжается... Безжалостная... Опять боль потери... Вражеская пуля оборвала жизнь нашего собрата Артема Соколова... Брат, помогай нам с небес... Помоги нам отомстить за твою смерть, за смерть каждого украинского воина, уничтожить российскую гниль, которая отравила нашу землю, победить", - рассказали побратимы погибшего воина.

На Донбассе погиб военный 14 ОМБр Артем Соколов (Фото: facebook.com/14ombr)

Также командование и личный состав 14-й ОМБр выразили соболезнования родным и близким Соколова.

"Покойся с миром, брат... Память о тебе неугасимой свечой будет освещать наши души и путь к победе... Вечная память Герою...", - говорится в сообщении.

В сети также скорбят о погибшем воине, который отдал жизнь, защищая Украину от оккупантов.

Вечная и светлая память герою. Низкий поклон. Искренние соболезнования родным.

Вечная и светлая память ангелам Героям Украины. Искренние соболезнования родным;

Мои соболезнования родным и близким... Светлая память Герою!

Скрин комментариев (facebook.com/14ombr)