Как помочь ребенку вернуться с дистанционного обучения в школу: ТОП-5 действенных советов от психолога

Украинские школьники после первой учебной недели уже начинают жаловаться на усталость. На дисциплину детей повлияли долгие каникулы и длительное дистанционное обучение.

Об этом нам рассказала психолог и ведущая реалити "Эксы" на Новом канале Наталья Ежова.

Как помочь ребенку привыкнуть к школе

Так, во-первых, у ребенка должна возникнуть определенная ассоциация, что поход в школу - это праздник. В частности, нужно изменить отношение школьника на сборы и проведения времени в школе, как на приятное занятие.

Психолог дал пять подсказок, которые помогут ребенку вернуться из дистанционного обучения в привычное.

Психолог Наталья Ежова

Ритуал

Наталья советует придумать какое-то действие, которое вы будете повторять каждый день по дороге в школу. Это может быть любимая песня, танец, ритуал прощания с помощью рук или других частей тела. Каждый раз проделывайте это с улыбкой и замечайте эмоцию ребенка вам взамен.

Общение с друзьями

Сделайте так, чтобы ребенок находился в комфортном окружении. Например, модно делать браслетки из бисера, купите для девочки материалы для этого, говорит Ежова. В школе потом обычно дети этим обмениваются. Мальчики любят, например, наклейки. Также можно купить UNO или еще какую-нибудь интересную современную игру для компании. На школьном перерыве – то что надо.

Наталья Ежова и дочь Кира

Своевременная подготовка

Как известно, детям сложно просыпаться утром, а особенно когда не сложили рюкзак, не подготовили обед или одежду. Поэтому специалист говорит, что все это нужно делать вечером. Важно, чтобы родители контролировали.

Что-то вкусненькое

В школу ребенку с собой стоит давать ту пищу, которую он любит. В особый ритуал можно даже превратить покупку продуктов или других вкусностей. Кстати, не пожалейте и купите больше! Ребенок будет есть сам и делиться с друзьями, говорит психолог.

Поддержка и любовь

Важно не забывать об особой связи с ребенком. Обнимайте, целуйте и говорите слова поддержки на прощание. Также отмечайте, что верите в нее и ждете из школы, советует эксперт. Кроме того, непременно говорите ребенку, какие вы счастливые, что он у вас родился.

Наталья Ежова с семьей