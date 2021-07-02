ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как помочь растениям пережить жару: этот прибор должны иметь все

Новина українською →
Пятница 02 июля 2021 19:05
Как помочь растениям пережить жару: этот прибор должны иметь все Фото: как ухаживать за растениями летом (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

В жаркую погоду растения в доме нуждаются в особом уходе. Все зависит от вида растения, климата и температуры.

Поэтому, как спасти растения от жары - читайте в материале ниже.

Так, как оказалось комнатным растениям летом поможет увлажнитель воздуха.

Как ухаживать за растениями в жаркую погоду?

Если температура в доме поднимется, то растения будут быстрее пить воду. Поэтому их нужно чаще поливать.

Также, когда воздух становится слишком горячим растения начинают высыхать. Вот еще одна причина, по которой стоит подумать об увлажнителе. Это поможет увеличить количество водяного пара в воздухе и тогда поливать растения можно не так часто.

Увлажнитель - отличный способ вернуть в воздух больше влаги. Особенно это полезно летом, когда человек пользуется кондиционером. Так прибор поможет уравновесить качество воздуха в помещении, чтобы сохранить здоровье растений.

Признаки, что растение нуждается в увлажнении

Чтобы своевременно помочь растению необходимо обратить на следующие признаки:

  • Кончики листьев сохнут и становятся коричневыми
  • Верхний слой почвы сухой или не кажется влажным.
  • Растение сбрасывает больше сухих листьев, чем обычно.

Кроме того, тесно сгруппируйте растения в количестве 2 или более штук, ведь это поможет удерживать влажность.

Растения питаются и дышат листьями. Поэтому, когда видите скопление пыли, необходимо протереть листья. Также убедитесь, что они остаются чистыми, влажными, а весь доступный свет улавливается и поглощается растением.

Ранее мы сообщали, что врачи предупредили, какие растения оставляют жуткие ожоги на коже.

Читайте РБК-Украина в Google News
растения
LITE
Ливни с грозами задержатся: синоптики дали "мокрый" прогноз до середины июля
Ливни с грозами задержатся: синоптики дали "мокрый" прогноз до середины июля