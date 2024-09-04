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Поминки на 40 днів: основні правила і традиції

Середа 04 вересня 2024 20:30
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Поминки на 40 днів: основні правила і традиції Як правильно поминати 40 днів (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Поминки на 40-й день після смерті - важливий ритуал, який повинен допомагати душі покійного знайти спокій. Щоб правильно вшанувати пам'ять, потрібно дотримуватися кількох простих правил.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список правил і порад, як правильно поминати покійного на 40 день після смерті.

Що відбувається з душею людини

Сороковий день після смерті - це особливий момент, коли душа остаточно залишає земне життя і переходить у вічність, знаходячи спокій у Царстві Небесному. Цей період вважається дуже важливим, оскільки душа протягом 40 днів проходить свій шлях до Небес, і рідні моляться за її спокій та відвідують могилу, щоб підтримати душу в цьому процесі та вшанувати пам'ять покійного.

Перші три дні після смерті душа залишається поруч із тілом, а потім у супроводі Ангела-охоронця підіймається на небеса. Проте перед остаточним входом до раю, душа стикається з випробуваннями, пов’язаними з її земними гріхами. У ці важкі дні вона потребує молитовної підтримки з боку живих.

Традиції і прикмети

На сороковий день після смерті душа покійного завершує свій шлях на землі. У цей період важливо дотримуватися певних правил, щоб душа могла спокійно перейти до нового життя.

Під час поминальної трапези та обрядів є кілька правил, які допоможуть правильно вшанувати пам'ять покійного:

  • Не використовуйте гострі предмети, такі як ножі та виделки, під час поминальної трапези
  • Не викидайте відходи з поминального столу - їх слід зібрати та віднести на могилу покійного
  • Гості можуть приносити приготовані страви для спільного поминання
  • Закрийте вікна та двері на ніч після поминок, а також уникайте сліз і паніки, щоб не перешкоджати душі
  • За поминальним столом має бути зарезервоване місце для покійного з поданими їжею і напоями
  • Протягом сорока днів після смерті всі дзеркала у домі мають бути закриті.

Як прощатися з душею

На сороковий день після смерті важливо зібратися для молитви та вшанування пам'яті покійного, залишаючи позаду всі негативні спогади й образи. Саме в цей день зазвичай збирається найбільше людей, щоб попрощатися з душею покійного і молитовно підтримати її перехід у вічне життя.

Вважається, що саме на сороковий день вирішується доля душі, куди вона піде - до раю чи пекла. Усі ці дні душа знаходиться між землею та небом, поки її життя оцінюють у "небесній канцелярії". Тому молитви живих мають особливе значення протягом цього часу.

Особливо важливо, щоб серед близьких був хтось, хто зможе знайти слова підтримки, розповісти про покійного, а також нагадати про вічне життя та порятунок душі. Під час поминальної трапези родичі моляться за спокій душі покійного. У цей день важливо уникати конфліктів та негативних розмов, натомість зосередитися на підтримці один одного.

Що треба говорити на поминках

Поминальна промова на 40-й день повинна бути простою і щирою. Ось кілька важливих порад:

  • Короткість: не затягуйте промову, говоріть лаконічно
  • Щирість: говоріть із щирого серця, не використовуйте заздалегідь підготовлені фрази
  • Згадайте хороше: розкажіть про добрі моменти з життя покійного
  • Уникайте негативу: не згадуйте про недоліки, зосередьтеся на позитивних рисах
  • Уникайте цитат і віршів: важливо, щоб ваші слова були простими і від душі.

Важливо згадати про ті моменти, які відображають найкращі якості людини. Ваші слова повинні нести тепло та підтримку, допомагаючи рідним і близьким знайти спокій у цей важливий день.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт православного товариства "Е Церква", Graale.

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