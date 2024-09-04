Поминки на 40 дней: основные правила и традиции

Поминки на 40-й день после смерти - важный ритуал, который должен помогать душе усопшего обрести покой. Чтобы правильно почтить память, нужно соблюдать несколько простых правил.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список правил и советов, как правильно поминать покойного на 40-й день после смерти.

Что происходит с душой человека

Сороковой день после смерти - это особый момент, когда душа окончательно покидает земную жизнь и переходит в вечность, обретая покой в Царстве Небесном. Этот период считается очень важным, поскольку душа в течение 40 дней проходит свой путь к Небесам, и родные молятся за ее покой и посещают могилу, чтобы поддержать душу в этом процессе и почтить память усопшего.

Первые три дня после смерти душа остается рядом с телом, а затем в сопровождении Ангела-хранителя поднимается на небеса. Однако перед окончательным входом в рай душа сталкивается с испытаниями, связанными с ее земными грехами. В эти трудные дни она нуждается в молитвенной поддержке со стороны живых.

Традиции и приметы

На сороковой день после смерти душа усопшего завершает свой путь на земле. В этот период важно соблюдать определенные правила, чтобы душа могла спокойно перейти к новой жизни.

Во время поминальной трапезы и обрядов есть несколько правил, которые помогут правильно почтить память усопшего:

Не используйте острые предметы, такие как ножи и вилки во время поминальной трапезы

Не выбрасывайте отходы из поминального стола - их следует собрать и отнести на могилу покойного.

Гости могут приносить приготовленные блюда для совместного поминовения.

Закройте окна и двери на ночь после поминок, а также избегайте слез и паники, чтобы не мешать душе

За поминальным столом должно быть зарезервировано место для усопшего с поданными едой и напитками

В течение сорока дней после смерти все зеркала в доме должны быть закрыты.

Как прощаться с душой

На сороковой день после смерти важно собраться для молитвы и памяти покойного, оставляя позади все негативные воспоминания и образы. Именно в этот день обычно собирается больше людей, чтобы попрощаться с душой покойного и молитвенно поддержать ее переход в вечную жизнь.

Считается, что именно на сороковой день решается судьба души, куда она уйдет - в рай или ад. Все эти дни душа находится между землей и небом, пока ее жизнь оценивается в "небесной канцелярии". Поэтому молитвы живых имеют особое значение в течение этого времени.

Особенно важно, чтобы среди близких был кто-то, кто сможет найти слова поддержки, рассказать об усопшем, а также напомнить о вечной жизни и спасении души. Во время поминальной трапезы родственники молятся о покое души усопшего. В этот день важно избегать конфликтов и негативных разговоров, сосредоточиться на поддержке друг друга.

Что нужно говорить на поминках

Поминальная речь на 40-й день должна быть простой и искренней. Вот несколько важных советов:

Краткость: не затягивайте речь, говорите лаконично

не затягивайте речь, говорите лаконично Искренность: говорите из чистого сердца, не используйте заранее подготовленные фразы

говорите из чистого сердца, не используйте заранее подготовленные фразы Вспомните хорошее: расскажите о хороших моментах из жизни покойного

расскажите о хороших моментах из жизни покойного Избегайте негатива: не упоминайте о недостатках, сосредоточьтесь на положительных чертах

не упоминайте о недостатках, сосредоточьтесь на положительных чертах Избегайте цитат и стихов: важно, чтобы ваши слова были просты и от души.

Важно упомянуть о тех моментах, которые отражают лучшие качества человека. Ваши слова должны нести тепло и поддержку, помогая родным и близким обрести покой в этот важный день.