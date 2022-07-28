Поместите это в сливной бачок и вы получите дезинфекцию и прекрасный аромат

Плохой запах может быть постоянной проблемой в туалетах. Несмотря на регулярное техническое обслуживание, он может быть постоянным и надоедливым. Откройте для себя дешевый, простой и гениальный трюк, чтобы избавиться от него на долгое время.

Этот дешевый, простой и гениальный трюк, поможет избавиться от запаха на долгое время, пишет Sante.

Иногда неприятные запахи могут быть стойкими и представлять собой настоящую повседневную проблему.

Этот трюк полезен не только для дезинфекции, но и для ароматизации ваших туалетов.

Простой способ побороть запах в туалете



Для этого вам понадобится жидкое мыло для рук, пищевая сода и зубная паста со вкусом мяты. Ингредиенты смешайте в равных пропорциях, в количестве одной столовой ложки. Перемешивайте смесь, пока не получите однородный препарат. Пересыпьте его в полиэтиленовый пакет и плотно завяжите. Затем проткните иголкой около 20 отверстий в полиэтиленовом пакете.

Поместите пакет в бачок унитаза. Он будет благоухать в вашем туалете в течение нескольких дней.

Помимо использования этой зубной пасты, пищевой соды и мыльной пасты, есть и другие оригинальные методы, которые помогут избавиться от неприятного запаха в туалете.

Пищевая сода

Пищевая сода — одно из лучших средств для избавления от неприятного запаха в туалете. Вы можете насыпать в миску небольшую миску, полную пищевой соды, и вуаля!

Белый уксус — идеальный натуральный ингредиент для выполнения различных задач по уборке, в том числе для удаления неприятных запахов. Благодаря своему дезинфицирующему действию он не только тщательно очистит унитаз, но и дезодорирует поверхность.

Ежедневно проветривайте ванную комнату

Проветривайте туалет не менее 10 минут, чтобы избежать неприятных запахов.