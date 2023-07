Померла відома співачка Шинейд О'Коннор: їй було лише 56 років

Шинейд Марі Бернадетт О'Коннор народилася 8 грудня 1966 року в передмісті Дубліна, Ірландія. Батьки розлучилися, коли Шинейд була ще дитиною. Вона була бунтаркою, її називали складним підлітком.

Після виключення зі школи, Шинейд потрапила до притулку. А у 15 років вона кинула навчання заради музики. Коли їй було 18 років, її мати загинула в автокатастрофі.

1985 року Шинейд переїхала до Лондона, де її музична кар'єра досить швидко пішла вгору. 1987 року вийшов її перший альбом The Lion the Cobra, який критики оцінили дуже високо.

Світову популярність співачці приніс кавер на пісню Прінса Nothing Compares To You. О'Коннор пішла зі сцени у 2003 році, оголосивши, що має намір присвятити себе вивченню теології. Загалом вона випустила понад 10 альбомів та 30 синглів.

Одружена Шинейд була 4 рази. У неї четверо дітей: дочка Ройсін Уотерс (1996) та троє синів – Джейк Рейнолдс (1987), Ієшуа Бонадіо (2006) та Шейн (2004–2022).

У 2017 році Шинейд зізналася, що страждає на біполярні розлади та має схильність до суїциду. У 2018 році вона прийняла іслам та змінила ім'я.

У січні 2022 року співачка пережила особисту трагедію - її 17-річний син Шейн наклав на себе руки. Артистка кілька разів в інтерв'ю говорила, що дуже близька до того, щоб звести рахунки з життям.

Рік тому Шинейд скасувала всі свої виступи й, за деякими даними, останні роки життя боролася з онкологічним захворюванням.

Останній раз Шинейд з'являлася на публіці в березні, вона відвідала музичну премію RTÉ Choice Music Prize, де отримала нагороду за найкращий ірландський класичний альбом I Do Not Want What I Haven't Got, який вийшов у 1990 році.