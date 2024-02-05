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Померла мама відомої української актриси

Понеділок 05 лютого 2024 23:36
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Померла мама відомої української актриси Актриса з сумом розповіла про останню розмову з матір'ю (фото: facebook.com/z.rimma.z)
Автор: Поліна Іваненко

Відома українська актриса Римма Зюбіна поділилася сумною новиною. Не стало її 85-річної матері, яка жила в Ужгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook актриси.

Що Зюибіна пригадала про матір

"2 січня ми радісно, красиво відсвяткували 85 років моєї Мами, а 3 лютого полетіла у засвіти Душа найдобрішої Людини в світі. За все життя я не зустрічала найскромнішої Людини. Моя Мама ніколи нічого не просила, не вимагала, щедро дарувала добро", - написала актриса.

Зюбіна зазначила, що її мама Віра була її "вірою в часи поневірянь і зневіри".За словами актрису, жінку "безжально підкосила війна". У травні 2022 року її матір була у важкому стані, вона навіть приїжджала із нею "прощатися", але потім сталося диво, їй стало краще.

У грудні 2023 матір та племінник Зюбіної ледь не загинули під час пожежі, яка сталася у квартирі в Ужгороді. Втім, цей стрес позначився на здоров'ї жінки.

Померла мама відомої української актриси

Мама Зюбіної (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Остання розмова актриси з матір'ю

Коли Зюбіна говорила з мамою востаннє, вона почула у її голосі зневіру. Актриса намагалася підтримати жінку, адже та лежала у лікарні. Втім, вона зазначала, що вже не хоче "доживати" до 100 років.

"Хочеш ти чи не хочеш, але я ж тобі розповідала, що у мене в Одесі є друг Саша Бабич, який на смерть Путіна готується станцювати джигу. Мам, ми ж з тобою домовились, що ти маєш дожити до того щасливого моменту, коли помре Путін, побачити це на власні очі і ми з тобою маємо станцювати джигу", - казала актриса мамі.

Також Зюбіна показала фото матері з двома подругами. Вони прийшли до неї у лікарню. Ця світлина сподобалася Зюбіній, адже на ній її мама була світлою та бадьорою.

На зображенні може бути: 3 людини, люди усміхаються та лікарня

Останнє фото матері актриси (фото: facebook.com/z.rimma.z)

"За дві години після цього останнього фото, Мама заснула і дива вже не сталося. Все життя я чула від неї: "Я так прошу у Бога легкої смерті", потім на мить замовкала і додавала: "Але таку смерть треба заслужити". Мамуля, ти це заслужила", - написала актриса.

"Ти заслужила, бо з трьох років лишилася без своєї мами, не знала материнського тепла, та ще й і тікала від бомбардувань на Чернігівщині. Ти заслужила своєю вірністю до Тата, твого єдиного чоловіка в житті, якого рятувала від онкології, і без якого потім прожила 27 років", - додала вона.

Також актриса повідомила, коли поховають її маму. Це відбудеться 6 лютого в Ужгороді: "12:00, Церква на Легоцького, 35. 13:00, Минай Старий цвинтар".

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