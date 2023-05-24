Померла культова співачка і "королева рок-н-ролу" Тіна Тернер
Американська та швейцарська співачка Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років. Артистка була володаркою восьми премій "Греммі". За свій артистизм, темперамент і сценічну виразність нагороджена титулом "Королеви рок-н-ролу".
Про смерть співачки повідомляє агентство Reuters. Також це підтвердили на офіційній сторінці Тіни в Instagram.
Королева рок-н-ролу
"З великим сумом повідомляємо про смерть Тіни Тернер. Своєю музикою та безмежною пристрастю до життя вона зачарувала мільйони шанувальників у всьому світі та надихнула зірок завтрашнього дня. Сьогодні ми прощаємося з дорогим другом, який залишив нам свою найбільшу роботу: свою музику. Усе наше щире співчуття її родині. Тіна, ми будемо за тобою дуже сумувати", - йдеться у дописі на офіційній сторінці в Instagram.
Тіна Тернер (фото: Instagram)
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