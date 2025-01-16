Помер зірка серіалів, якому було усього 46 років

Помер Пол Данан

Так, 16 січня агенція

"З важким серцем ділимося трагічною звісткою про смерть Пола Данана, якому було усього 46 років. Відомий своєю телевізійною присутністю, винятковим талантом та непохитною добротою, Пол був променем світла для багатьох. Його передчасний відхід залишить порожнечу в житті всіх, хто його знав. У цей важкий час просимо поваги та конфіденційності до родини, друзів та колег Пола. Більше коментарів наразі не буде", - йдеться в дописі.

Пол Данан помер (фото: instagram.com/pauldanan)

Причини смерті актора поки що не розкрито. Втім, багато хто одразу згадав, що влітку 2024 року Пол ледь не помер через вейпи.

Річ у тому, що у червні Данан потрапив до лікарні, бо в нього раптово зупинилося дихання. Він знепритомнів, коли курив "електронку". І потім лікарі суворо заборонили йому користуватися вейпами, хоча сам актор думав, що такі пристрої нібито безпечніші за звичайні сигарети.

До цього Пол палив, але у 2021 році перейшов на "електронки". Він хотів, аби небезпечна звичка завдавала його організму менше шкоди. Втім, дуже швидко пристрасть до "електронок" стало надто великою, він буквально не випускав вейп зі своїх рук.

"Я лежав на апараті у відділенні інтенсивної терапії, і все закінчилося пневмонією. Мою родину попередили, що я можу не пережити цю ніч. Мені так пощастило... Лікарка сказала, що якщо я коли-небудь знову закурю, я ризикую стати залежним від кисневих балонів пізніше", - пригадував Пол.

Помер відомий актор (фото: instagram.com/pauldanan)

Що відомо про Пола Данана

Актора називають зіркою "мильних опер". Він грав Сола в серіалі "Голіокс", а потім брав участь у ситкомі"Острів кохання" та телешоу "Celebrity Big Brother".

Біографію Дана важко назвати звичайною. Він прагнув стати відомим, але на початку кар'єри на нього чекало чимало проблем. Він сидів в тюрмі за п'яну ДТП, також він лікувався від наркозалежності.

Коли ж він не міг знайти нову роль, йому доводилося працювати майстром, який лагодив мобільні телефони. Втім, Данан все одно любив кіно та серіали. Востаннє він з'явився на ТБ в шоу "Celebrity Coach Trip". Відомо, що в актора залишився син Деніро, який народився у 2015 році.