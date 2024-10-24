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Помер володар звання найсильнішої людини на Землі

Джефф Кейпс - легендарна постать у світі силових видів спорту (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Помер Джефф Кейпс - легендарний спортсмен і стронгмен, дворазовий володар титулу "Найсильніша людина світу", один із найкращих штовхальників ядра свого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на BBC Sport.

Що відомо про смерть Джеффа Кейпса

Кейпс помер у віці 75 років.

Інформацію про смерть атлета розповсюдила його родина. В офіційній заяві його близькі підкреслили видатні досягнення та важливість для британського й світового спорту.

На смерть Кейпса відреагували багато зірок спорту. Так, володар титулу "Найсильніша людина світу" 2017 року Едді Холл у своєму Instagram написав, що Джефф мав "не лише велике тіло, а й величезну душу".

 

"Він проклав шлях для таких спортсменів, як я, показавши, що британська сила та рішучість можуть підкорити світ. Джефф надихав багатьох із нас у дитинстві та був людиною, чиї неймовірні досягнення та характер залишили глибокий слід у нашій спільноті стронгменів. Його спадщина й надалі надихатиме покоління силачів і спортсменів у всьому світі. Спочивай з миром, великий хлопче. Тебе завжди будуть пам'ятати як одного з найвеличніших", - додав атлет.

Факти з життя Джеффа Кейпса

Кейпс двічі здобував титул "Найсильніша людина світу" у 1983 та 1985 роках - в Крайстчерчі (Нова Зеландія) та Кашкайші (Португалія) відповідно. Він також шість разів вигравав звання найсильнішої людини Великої Британії та був триразовим чемпіоном Європи.

Його особисті рекорди:

·         Присідання - 380 кг

·         Жим лежачи - 300 кг

·         Станова тяга - 400 кг (пауерліфтинг) і 454,5 кг (стронгмен)

Перед тим як стати найсильнішою людиною, Кейпс займався легкою атлетикою. Він був чемпіоном Британії з метання ядра та тричі представляв свою країну на Олімпійських іграх 1972, 1976 і 1980 років (найкращим його результатом було лише п'яте місце).

Після завершення виступів Кейпс зайнявся тренерською діяльністю та допомагав багатьом спортсменам-початківцям.

Завдяки своїм фізичним даним (він мав 197 см зросту і важив 170 кг!) і популярності, Кейпс з'являвся на телебаченні. Зокрема у 1977 році він взяв участь у британській версії надпопулярного шоу "Superstars", який дивилися мільйони глядачів по всьому світу. У проекті спортсмени з різних дисциплін змагалися в модифікованій версії десятиборства. Тоді Кейпс посів друге місце.

Останні роки свого життя Кейпс жив у селі Сток-Рочфорд, що у графстві Лінкольншир. Там він став батьком і дідусем. Легендарний стронгмен за багато років після своїх міжнародних успіхів був шанованою людиною у своїй громаді, а також мав пристрасть до розведення хвилястих папуг.

Джефф Кейпс (фото: Getty Images)

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