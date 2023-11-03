Помер відомий український режисер. "Відійшов у засвіти великої харизми"

Що про режисера кажуть його колеги та товарищі

Про смерть Архипчука стало відомо сьогодні, 3 листопада. Однією з перших про це написала подруга режисера Оксана Щербак. Вона розповіла, що знала його багато років. Спочатку вони просто спілкувалися, а потім стали друзями.

"Сьогодні у засвіти пішов талановитий режисер, один зі співорганізаторів фестивалю "Червона рута" (1989), людина неймовірної душі та розуму, глибоко залюблений в Україну Сергій Архипчук... Інколи ображалася за різкість, потім він сам телефонував і ми вже сміялися над причиною сварки й починали говорити про письменників, поетів, сучасний важкий час", - розповіла Щербак.

18 листопада режисер мав би святкувати своє 63-річчя (фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008085881323)

Екс-міністр Євген Ніщук написав, що дуже цінував роботу та талант Архипчука. Він додав, що багато працював з режисером та театром "Мушля", який той заснував.

"Знову сумні звістки.. Відійшов у засвіти великої харизми і невпинного торування Українського культурного простору мій старший сподвижник... Світла пам'ять співчуття рідним і близьким!" - йдеться у дописі Ніщука.

Помер відомий український режисер (фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008085881323)

Чому помер Архипчук

Точну причину смерті режисера його друзі розголошувати не стали. Але відомо, що Архипчук серйозно хворів. Мало того, за день до його смерті друзі шукали у соцмережах донорів крові.

"Всі слова якісь порожні й не передають того, що хотілося б сказати. Це був дуже складний шлях боротьби за життя протягом останніх кількох місяців. Ще не віриться", - заявила подруга режисера та додала, що його родина витратила чимало коштів на його складне лікування.

Друзі намагалися допомогти Архипчуку (скріншот)

Чим відомий режисер Архипчук

Архипчук народився 18 листопада 1960 року на Рівненщині. У 1979 році він закінчив акторський факультет Державного театрального училища Дніпра, а також навчався у Державному інституті театрального мистецтва імені Луначарського.

Свою кар'єру Архипчук почав з роботи у Гуцульському естрадно-фольклорному театрі-студії "Заграва". Окрім цього, режисер працював у Донецькій опері, Дніпропетровському театрі імені Шевченка, а також у Закарпатському обласному театрі драми та комедії.

Архипчук у 2009 році отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України (фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008085881323)

Архипчук запам'ятався не тільки роботою у театрах та операх. Найбільшу славу йому принесли фестивалі. Він був режисером рок-конкурсу першої "Червоної рути". Також режисер працював над створенням та проведенням фестивалів "Тарас Бульба" та "Мазепа фест".

З 2002 по 2003 роки Архипчук був ведучим програми "Кухонні пристрасті". Також він заснував театр "Мушля" й школу телеведучих TV-lab, керівником якої був з 2004 по 2010 роки.