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Помер український TikTok-блогер, який став відомим завдяки вечерям у селі

Юрій Криштоп (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Помер український тіктокер Юрій Криштоп, який став відомим завдяки вечерям у селі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку бізнесмена під назвою "Село та сало".

Напередодні у соцмережах блогера з’явилося відео з відділення анестезіології та інтенсивної терапії. В описі до нього було написано, що "ситуація дуже складна".

@selotasalo

Ситуація дуже складна

оригинальный звук - Криштоп Юрій

Фоловери Юрія стали бити на сполох, а дехто припустив, що сторінку чоловіка було зламано.

Втім, як з’ясувалося пізніше, ситуація дійсно критична. Рідні Криштопа повідомили, що вони чекають на ранок, аби стабілізувався тиск і тіктокера транспортували до Києва у лікарню.

"Зараз шанси 70/30 не на нашу користь. Залишається тільки молитися і чекати", - йшлося у дописі.

Скріншот

Вже зранку стало відомо, що Юрій помер.

"На жаль, не витримало серце. Назавжди в наших серцях", - повідомили на сторінці Криштопа в Instagram.

Українці шоковані

Юзери не можуть повірити у цю трагедію, адже лише вчора чоловік публікував нові відео у своєму TikTok і ніщо не віщувало біди.

  • Любив його дивитись, класний був мужик, завжди говорив правду
  • Дуже жаль дядьку, я завжди дивився його відео, і говорив: "красава мужик, трудяга". Жаль, дуже жаль
  • Я в шоці… Царство небесне… більше не побачимо затишних вечорів у селі
  • Це точно? Чи зламали сторінку? Не можу повірити...
  • Не хочеться вірити, що помер. Ще день назад дивилася, показував вакуматора, смакував шоколадом, і раптом смерть. Як шкода
  • Мені ці слова "вечеря у селі" буде причуватися, ніяк в це не можна повірити. Чому Бог забирає хороших людей, які б принесли користь ще комусь на цій землі

Чим відомий Юрій Криштоп

Юрій Криштоп - сільський блогер. За його TikTok-сторінкою "селотасало" слідкують майже 300 тисяч користувачів, а на YouTube - понад 100 тисяч.

Юрій мав своє сімейне фермерське господарство і займався продажем копченої продукції, яка також користувалася неабияким попитом.

@selotasalo

Як зробити?

оригинальный звук - Криштоп Юрій

Чоловік публікував відео, присвячені своєму робочому рутинному життю, а також показував різноманітну вечерю у селі, завдяки чому він і став зіркою TikTok.

@selotasalo

Вечір в селіПо Домашньому

оригинальный звук - Криштоп Юрій
@selotasalo

Подивіться

оригинальный звук - Криштоп Юрій
@selotasalo

Вечеря в селіпо домашньому

оригинальный звук - Криштоп Юрій
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