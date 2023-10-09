Велика втрата для України. Помер легендарний кіборг та підполковник Віталій Баранов
8 жовтня 2023 року помер легендарний кіборг, який захищав Донецький аеропорт, підполковник та командир 206 Батальйону територіальної оборони Віталій Баранов.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Димерської громади у Facebook.
Що відомо про полеглого Героя
Віталій Баранов народився 1967 року на Житомирщині. Закінчив Кам'янець-Подільське вище військове інженерно-командне училище і 20 років віддав служінню Україні.
У 2004 році звільнився в запас, але у 2014 році поновився на службі й встав на захист України від російських окупантів. З січня 2015 року він очолив 90 окремий аеромобільно-десантний батальйон, який особливо відзначився під час оборони Донецького аеропорту. Віталія нагородили за мужність орденами Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів.
Віталій Анатолійович Баранов захищав Україну від російських окупантів з 2014 року (фото: Димерська Громада/Facebook)
За мужність Віталія нагородили орденами Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів (фото: https://www.facebook.com/BaranovVitaliyAnatoliyovich)
На фронті його знали під позивним "Біба". Таке прізвисько Віталій взяв на честь улюбленого гравця київського "Динамо" Андрія Біби.
У перші дні повномасштабного вторгнення Баранов разом з товаришами організував заходи протидії окупантам за маршрутом їхнього просування на Київщині. Також відомо, що він очолював організацію "Офіцерський рух учасників війни".
Кіборга поховають у селі Катюжанка
Віталій проживав у селі Катюжанка. Його поховають на місцевому кладовищі, похоронна церемонія відбудеться 11 жовтня о 09:00 год. по вул.Біла, 83.
"Від імені всієї Димерської громади висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого, схиляємо голови у невимовній скорботі. Велика втрата для всіх нас. Вічна пам'ять та царство небесне справжньому патріоту України, який боровся за її незалежність", - написали у Димерській громаді.
Героя привезуть додому 9 жовтня, орієнтовний час - з 18:00 до 20:00. Жителів громади закликали гідно зустріти захисника, створивши живий коридор та запаливши свічку пам'яті.
Прощання з Віталієм відбудеться 11 жовтня (фото: https://www.facebook.com/BaranovVitaliyAnatoliyovich)
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