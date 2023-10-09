Большая потеря для Украины. Умер легендарный киборг и подполковник Виталий Баранов

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Дымерской громады в Facebook .

Что известно о павшем Герое

Виталий Баранов родился в 1967 году в Житомирской области. Окончил Каменец-Подольское высшее военное инженерно командное училище и 20 лет отдал служению Украине.

В 2004 году уволился в запас, но в 2014 году восстановился на службе и встал в защиту Украины от российских оккупантов. С января 2015 года он возглавил 90-й отдельный аэромобильно-десантный батальон, который особенно отличился во время обороны Донецкого аэропорта. Виталия наградили за мужество орденами Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней.

Виталий Анатольевич Баранов защищал Украину от российских оккупантов с 2014 года (фото: Дымерська Громада/Facebook)

За мужество Виталия наградили орденами Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней (фото: https://www.facebook.com/BaranovVitaliyAnatoliyovich)

На фронте его знали под позывным "Биба". Такое прозвище Виталий взял в честь любимого игрока киевского "Динамо" Андрея Бибы.

В первые дни полномасштабного вторжения Баранов вместе с товарищами организовал меры по противодействию оккупантам по маршруту их продвижения в Киевской области. Также известно, что он возглавлял организацию "Офицерское движение участников войны".

Киборга похоронят в селе Катюжанка

Виталий проживал в селе Катюжанка. Его похоронят на местном кладбище, похоронная церемония состоится 11 октября в 09:00. по ул. Белая, 83.

"От имени всей Дымерской общины выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего, преклоняем головы в невыразимой скорби. Большая потеря для всех нас. Вечная память и царство небесное настоящему патриоту Украины, который боролся за ее независимость", - написали в Дымерской общине.

Героя привезут домой 9 октября, ориентировочное время - с 18:00 до 20:00. Жителей громады призвали достойно встретить защитника, создав живой коридор.

Прощание с Виталием состоится 11 октября (фото: https://www.facebook.com/BaranovVitaliyAnatoliyovich)