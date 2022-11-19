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Помер культовий український рок-музикант. Його любили різні покоління меломанів

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Субота 19 листопада 2022 22:44
Помер культовий український рок-музикант. Його любили різні покоління меломанів Сергій Степаненко помер (facebook.com/komuvnyz)
Автор: Тетяна Самарук

Помер продюсер та музикант, бас-гітарист українського рок-гурту "Кому Вниз" Сергій Степаненко.

Про це повідомили на сторінці гурту у Facebook.

Похорони музиканта відбудуться у вівторок, 22 листопада об 11 годині на Байковому цвинтарі.

"Засновник групи "Кому Вниз", бас-гітарист Сергій Степаненко вирушає в Дорогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше було відомо, що Степаненко хворів і потребував термінової пересадки нирки. Однак, подібну операцію можливо було зробити лише за кордоном.

Помер культовий український рок-музикант. Його любили різні покоління меломанівПомер культовий український рок-музикант. Його любили різні покоління меломанів

Гурт "Кому Вниз" (facebook.com/komuvnyz)

Що відомо про музиканта

Сергій Степаненко народився 6 квітня 1964 року в Гостомелі. З 1988 року виступав у складі відомого рок-гурту "Кому Вниз". Сергій допоміг започаткувати багато нових проєктів, завдяки яким рок-н-рол в Україні вийшов на новий рівень і почав розвиватися як окрема галузь.

Також завдяки йому багато молодих українських виконавців вперше почали виступати на великій сцені.

До того ж нещодавно гурт присвятив пысню бійцям Азовсталі.

Гурт "Кому Вниз" випустив чимало пісень, серед них:

  • Птаха, на ймення Nachtigall;
  • Майстер з міста Hameln;
  • Вийди, змучена людьми;
  • Пісня химерного краю;
  • Ліра;
  • Косар обрієм;
  • Ворони;
  • Мамай;
  • Ельдорадо;
  • Ворони;
  • Неба зорі.

Раніше ми повідомляли, що у віці 48-років помер відомий співак Юрій Шатунов.

Також ми писали, що помер легенда французького кіно Жан-Луї Трентіньян. Йому було 92-роки.

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