Помер культовий український рок-музикант. Його любили різні покоління меломанів

Помер продюсер та музикант, бас-гітарист українського рок-гурту "Кому Вниз" Сергій Степаненко.

Про це повідомили на сторінці гурту у Facebook .

Похорони музиканта відбудуться у вівторок, 22 листопада об 11 годині на Байковому цвинтарі.

"Засновник групи "Кому Вниз", бас-гітарист Сергій Степаненко вирушає в Дорогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше було відомо, що Степаненко хворів і потребував термінової пересадки нирки. Однак, подібну операцію можливо було зробити лише за кордоном.

Гурт "Кому Вниз" (facebook.com/komuvnyz)

Що відомо про музиканта

Сергій Степаненко народився 6 квітня 1964 року в Гостомелі. З 1988 року виступав у складі відомого рок-гурту "Кому Вниз". Сергій допоміг започаткувати багато нових проєктів, завдяки яким рок-н-рол в Україні вийшов на новий рівень і почав розвиватися як окрема галузь.

Також завдяки йому багато молодих українських виконавців вперше почали виступати на великій сцені.

До того ж нещодавно гурт присвятив пысню бійцям Азовсталі.

Гурт "Кому Вниз" випустив чимало пісень, серед них: