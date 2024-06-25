Помер фронтмен культового гурту Crazy Town: 5 пісень Сета Бінзера, які житимуть вічно

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт судово -медичної експертизи Лос-Анджелеса.

Що відомо про смерть Сета Бінзера

Відомо, що Бінзер, який також знаний під псевдонімом Shifty Shellshock, помер 24 червня.

Сет Бінзер (фото: instagram.com/therealcrazytown)

Знаменитого музиканта знайшли мертвим у його ж домі. Але причина смерті поки не встановлена.

Йому було 49 років. У музиканта залишилося троє дітей.

Сет Бінзер з коханою (фото: facebook.com/Sethbinzer32)

Смерть Сета Бінзера стала великою втратою для світу музики, всесвітньо відомі артисти у соціальних мережах висловлюють свої співчуття родині і близьким рок-зірки.

Сет Бінзер (фото: Вікіпедія)

Біографія Бінзера

Сет Народився 23 серпня 1974 року в Бостоні, штат Массачусетс. У 1992-му з Бретом Мазуром співзаснував гурт Crazy Town (спочатку банда називалася Brimstone Sluggers), який здобув широку популярність на початку 2000-х завдяки хіту "Butterfly".

Сет Бінзер (фото: facebook.com/officialcrazytown)

Бінзер був відомий своїм ексцентричним стилем, що поєднував елементи хіп-хопу, панку та реггі.

Він також мав проблеми з наркотиками та законом, що негативно вплинуло на його кар'єру (у 2012-му він був засуджений до трьох років умовно за зберігання креку і кокаїну).

Окрім того, що Бінзер був співаком, він також знявся в популярних реаліті-шоу Celebrity Rehab і Sober House.

Сет Бінзер (фото: facebook.com/Sethbinzer32)

5 видатних пісень Crazy Town і сета Бінзера

Ми зібрали для вас кращі пісні Бінзера з часів його “головування" у Crazy Town та сольної кар’єри. Ці композиції точно знайдуть відгук у вашому серці.

"Butterfly"

"Revolving Door"

"Toxic"

"Born to Raise Hell"

"Starry Eyed Surprise" (Paul Oakenfold ft. Shifty ShellShock)