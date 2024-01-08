Помер Франц Бекенбауер: що відомо про смерть легенди футболу

Легендарний німецький футболіст і тренер Франц Бекенбауер помер 8 січня. Йому було 78 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bild .

Що відомо про смерть Бекенбауер

Новина про те, що "Футбольний імператор", як його називають на батьківщині, пішов у засвіти, з'явилася у понеділок близько 17:00. Однак відійшов у вічність він напередодні.

Про смерть легенди повідомили у спільній заяві члени його родини.

"З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Бекенбауер, мирно помер у сні вчора, в неділю, в оточенні своєї родини. Ми просимо вас сумувати у тиші та утримуватися від будь-яких питань", - йдеться у заяві.

Останнім часом Бекенбауер хворів. Зокрема екс-спортсмена підкосила смерть його сина Стефана у 2015 році.

Відтоді він переніс інфаркт, а як наслідок - кілька операцій на серці. Крім того, додалися хвороба Паркінсона і деменція.

Екс-гравець збірної Німеччини і близький друг Беккенбауера Лотар Маттеус, коментуючи смерть знаменитого футболіста, сказав, що він "знав, що Франц почувається погано".

"Його смерть є втратою для футболу та Німеччини в цілому. Він був одним із найкращих і як гравець, і як тренер, але також і поза полем. Франц був видатною особистістю не тільки у футболі, він користувався світовим визнанням. Усі, хто його знав, в курсі, якою великою та щедрою людиною був Франц. Від нас пішов хороший друг. Я буду сумувати за ним, ми всі будемо сумувати за ним!" - сказав Матеус.

Бекенбауер - легенда мюнхенської "Баварії" (колаж: twitter.com/MunichFanpage)

Ким був Бекенбауер

Нагадаємо, що Бекенбауер виграв Чемпіонат світу як футболіст у 1974 році та як тренер у 1990 році. Він чемпіон Європи 1972-го. Триразовий володар Кубка європейських чемпіонів, п'ятиразовий чемпіон Німеччини

Двічі - у 1972 і 1976 роках - здобував нагороду Золотий м'яч.

Беккенбауер - один з найкращих гравців у історії футболу. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики поставила його на третє місце серед найсильніших футболістів XX сторіччя (кращими визнали тільки Пеле і Йогана Кройфа).

Цікаві факти з життя Бекенбауера

Бекенбауер мав прізвиська "Футбольний імператор" і "Кайзер" - останнє він отримав за свою елегантність і домінування на ігровому полі.

Стратегічне бачення, технічні навички та лідерські здібності Франца зробили його беззаперечним капітаном як національної збірної Німеччини, так і його клубу - мюнхенської "Баварії".

Бекенбауер не просто грав у футбол. Він змінив спосіб сприйняття гри. Будучи одним із піонерів "тотального футболу", він відстоював універсальність гравців і важливість збалансованості нападу та захисту. Його ідеї втілювалися на футбольних полях протягом десятиліть!

Після успішної ігрової кар’єри Бекенбауер здійснив природний перехід до тренерства. У 1990 році він привів збірну Німеччини до перемоги на чемпіонаті світу, ставши єдиною людиною в історії футболу, яка виграла мундіаль як гравець і тренер!

Бекенбауер зробив неоціненний внесок у розвиток футболу не тільки на полі. Він став справжнім послом цього виду спорту - кожен навіть юний футболіст у різних куточках світу знає ім'я Бекенбауера!

До речі, не в останню чергу завдяки тому, що Бекенбауер був головою організаційного комітету під час боротьби Німеччини за право проводити ЧС 2006, його країна й отримала перемогу. Адже мало хто наважувався виступити проти авторитету футбольного маестро.

Цікаво, що батькові Франца не подобалася його пристрасть до футболу.

Також цікавим є той факт, що у 1977 році Бекенбауер, якого німецьке спортивне видання Kicker прозвало "білим Пеле", поїхав грати до США - його запросили у клуб "Нью-Йорк Космос". Одним з аргументів на користь цієї команди для німця було те, що за Нью-Йорк вже тоді грав сам Пеле. А Франц дуже захоплювався бразильцем, який був його героєм з Чемпіонату світу 1958 року.

Бекенбауер був тричі одружений і мав п'ятьох дітей.

Його онук Лука також є професійним футболістом. Він виступає за німецький футбольний клуб "Вакер" з Бургхаузена.