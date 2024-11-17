Помер екс-соліст гурту "На-На" Льовкін, який підтримував війну в Україні

Інформацію про причину смерті путініста не повідомляють, але, згідно з неофіційними даними, нещодавно виконавця доправили в лікарню з підозрою на пневмонію.

Наступного дня Льовкін потрапив у реанімацію у зв'язку із загостренням основного захворювання - лейкозу. Ймовірно, саме воно і стало причиною смерті.

Володимир Льовкін (фото: російські ЗМІ)

Зазначимо, що на початку 2000-х співаку діагностували рак лімфатичної системи четвертої стадії. Музикант пережив дві пересадки кісткового мозку, курси хіміотерапії та зумів побороти хворобу.

Що Льовкін говорив про війну в Україні

Володимир Льовкін відкрито підтривав Путіна та війну в Україні. На початку року пропагандист заявив, що відвідав військкомат після оголошення мобілізації в Росії. Однак мобілізуватися він не планує. З показною патетикою артист розповів, що його візит мав єдину мету - "побачити очі" тих, хто вирушав на війну.

"Я хотів поглянути їм в очі", - заявив Z-патріот.

Володимир Льовкін (фото: російські ЗМІ)

За його словами, це були очі тих, хто збирався стати окупантами в Україні. Що стосується самого Льовкіна, то він вважав, що його місія - не воювати, а співати.

Він навіть додав, що військком нібито особисто попросив його підтримувати "своїх" зі сцени.

Що відомо про гурт "На-На"

"На-На" - російський поп-гурт, заснований у 1989 році продюсером Барі Алібасовим. Колектив здобув популярність у 90-х завдяки хітам, таким як "Фаина" та "Шляпа".

Їхній стиль вирізнявся епатажними виступами, сценічними костюмами та легкою танцювальною музикою. Оригінальний склад включав Володимира Льовкіна, Володимира Політова, Валерія Юріна та Павла Соколовського.

Попри втрату популярності, гурт досі виступає, здебільшого для аудиторії, яка пам’ятає їхній пік слави.

Гурт "На-На" (фото: російські ЗМІ)