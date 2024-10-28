Помер актор зі "Сватів", який жив у Криму після окупації

Російський актор Максим Шпаковський загинув внаслідок аварії. Чоловікові було 48 років, і він мешкав у Криму після того, як півострів окупувала Росія.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на російські ЗМІ пише детальніше, що відомо.

Максим Шпаковський загинув

Аварія сталася 25 жовтня у Севастополі. Після зіткнення актора повезли до лікарні з численними травмами. Вони виявилися несумісними з життям, а тому серце Шпаковського зупинилося.

Відомо, що Максим Шпаковський - уродженець Криму, на півострові він здобув освіту та працював у театрі. Після анексії Криму Росією актор вирішив не покидати дім і залишився там жити й надалі. Тому можна припустити, що зірка підтримував російську агресію проти нашої країни.

Максим Шпаковський помер (скриншот)

Шпаковський зіграв чимало ролей, у тому числі він з'явився й у серіалі "Свати", де був у ролі рекетира в одній із серій 4 сезону.

У списку інших його кіноробіт - роль у скандальній стрічці Росії "Пригрів", де висвітлювалися події війни на Донбасі через призму проросійських наративів. У фільмі окупантів виставляли героями, а також просували проросійські погляди про "утиски російськомовних" та про те, що "на Донбасі воюють американські найманці".

Також серед інших проєктів актора фільми "Спецназ 2", "Ісаєв", "Ялта 45", "Синдром дракона", "Лягавий 2", "Сонцепек". Усього за його плечима понад 40 робіт.

Максим Шпаковський загинув в ДТП (скриншот)

Актор вчився у місцевій філії Ярославського державного театрального інституту, а після пішов працювати у театр Чорноморського флоту. У школі він грав у КВК, де представляв команду Севастопольського приладобудівного інституту.

Його мати була викладачкою російської мови та літератури. Шпаковському за два тижні мало виповнитися 49 років.