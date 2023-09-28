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Помер актор Майкл Гембон - Дамблдор із "Гаррі Поттера"

Майкл Гембон у фільмі "Гаррі Поттер і Келих вогню" (кадр з картини)
Автор: Іванна Пашкевич

Помер британський актор Майкл Гембон, якого всі пам’ятають за легендарною роллю професора Альбуса Дамблдора у фільмах франшизи "Гаррі Поттер". Йому було 82 роки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на таблоїд Daily Mail.

Що відомо про смерть зірки

За словами дружини знаменитості, серце Гембона зупинилося через пневмонію.

Чоловіка не стало у лікарні.

Поруч знаходилася кохана актора і син.

"Коханий чоловік і батько Майкл мирно помер у лікарні після нападу пневмонії, поруч зі своєю дружиною Енн і сином Фергюсом, які стояли біля його ліжка. Майклу було 82 роки. Ми просимо вас поважати нашу конфіденційність у цей непростий час і дякуємо вам за ваші повідомлення підтримки і любов", - зазначено в заяві.

Майкл Гембон у фільмі "Пограбування по-англійськи" (кадр з картинки)

Чим запам'ятався актор 

Майкл Гембон відомий своєю багатогранною акторською майстерністю та великим спектром ролей у кіно, театрі та на телебаченні.

Він народився 19 жовтня 1940 року в Ірландії, у п'ятирічному віці переїхав до Англії. 

Як актор він здобув популярність після початку роботи в Британському національному театрі під керівництвом сера Лоренса Олів'є.

Майкл Гембон у фільмі "Загублений принц" (кадр з картини)

Тоді найкращими ролями Гембона стали ролі в постановках п'єс Алана Айкбурна. 

Відомим актора зробила участь у постановці "Життя Галілея" 1980-х років.

Його регулярно запрошували на сцену Королівського національного театру, де він зіграв таких персонажів, як Король Лір, Отелло і Марк Антоній.

Майкл Гембон у фільмі "Сонна Лощина" (кадр з картини)

А світову популярність Гембон здобув завдяки появі у таких фільмах, як "Король говорить", "Кухар, злодій, його жінка і її коханець", серії фільмів про "Гаррі Поттера", серіалі "Меґре" та багатьох інших.

Майкл Гембон у фільмі "Король говорить" (кадр з картини)

Нещодавно також не стало мами Кузьми Скрябіна Ольги Кузьменко.

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