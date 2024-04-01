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Полякова вперше відреагувала на "п’яні" наклепи Міцкевича щодо їхнього таємного роману

Оля Полякова з Владиславом Міцкевичем (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Полякова вперше прокоментувала скандальні заяви з "фотодоказами" зірки "МастерШеф" Владисалава Міцкевича стосовно їхнього таємного роману, який нібито тривав рік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прямий ефір виконавиці з донькою Машею в Instagram.

Полякова відреагувала на "п’яні" витівки Міцкевича

Зі слів знаменитості, "це звичайний хайп на помсті". Владислав, каже співачка, раніше товаришував з її сім’єю, і їхні "злиті" інтимні фото були зроблені в її будинку.

"Сам автор цих п’яно-наркотичних сторіс вже на все відповів. Це звичайний хайп на помсті. Не вийшла співпраця, дружба. Жалкую, що я відразу не зрозуміла, з якою людиною маю справу. Ми працювали. Ці фото були зняті у моєму домі. Він товаришував з моєю сім'єю", - сказала Полякова.

Полякова відреагувала на "п’яні" витівки Міцкевича (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також вона розповіла, що Міцкевич її "шантажував і вимагав гроші". Згодом чоловік був звільнений "через вживання алкоголю та наркотичних препаратів".

"Сьогодні молоді люди хочуть отримати все і відразу. І можуть пожертвувати робочими й дружніми стосунками. На жаль. Він шантажував, вимагав гроші. Його було звільнено через вживання алкоголю та наркотичних препаратів", - поділилася співачка.

Що стосується фото, знаменитість пояснила, що подібних кадрів з друзями у неї дуже багато.

"Що з нього взяти за цей наклеп? В суд на нього подати? З цієї людини не має що взяти. Від слова зовсім", - прокоментувала Оля.

Оля Полякова і Владислав Міцкевич (фото: Telegram BespaLOVmedia)

Нагадаємо, раніше ексучасник шоу "МастерШеф" вийшов на звʼязок після своїх скандальних заяв про романтичні стосунки з Поляковою, і пояснив, чому так вчинив.

Також ми розповідали, артистку з донькою Машею присоромили за зйомку під час відпочинку в Монако.

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Оля ПоляковаМастерШефЗірки шоу-бізнесуСтосунки