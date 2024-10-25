Полякова розповіла, як її донька ледь не "вилетіла" з престижного університету

Співачка Оля Полякова розповіла про пригоди своєї старшої доньки Марії у США. Дівчина вступила до Університету Берклі (University of California, Berkeley), але потім ледь не втратила рідкісний шанс на престижну освіту.

"Це дуже класний ВНЗ, який знаходиться в Америці, це найкращий музичний ВНЗ світу, вона туди вступила ще 1,5 року тому і збиралася туди їхати. Але в неї була операція і вона залишилася. І ось рік минув, Маруся повинна була їхати в Америку. Але вона вирішила, що в неї тут куча якихось своїх справ", - розповіла Полякова.

І вже потім, коли донька співачки вирушила до США, то дізналася про проблеми з документами. Маша зателефонувала мамі й розповіла, що її не пускають в країну.

"Боже, я підіймаю на вуха, блін, весь Бостон, хто там в мене є, якісь подружки. Вони кажуть: "Це неможливо, якщо вона там сидить та її не випускають, ми нічого не можемо взнати". Я вже посивіла", - пригадує співачка.

Оля Полякова (скріншот)

А потім Маша знов зателефонувала Поляковій й розповіла, що її впустили в країну. І виявилося, що її студентську візу анулювали. Сама донька співачки не розуміла, чому так сталося.

Коли ж Маша пішла в університет, то там їй сказали, що вона не з'явилася на навчання вчасно. Тому їй не тільки анулювали візу, а ще й відрахували. Полякова була шокована.

"Я кажу: "Машо, а як так вийшло?!". А вона каже: "Мам, я не знаю, я написала їм листа, що приїду пізніше, я попередила". А там така тема, що в них не пов'язано департаменти. Якщо тобі університет погоджує студентську візу, а ти не приїжджаєш до якогось числа, вона просто автоматично анулюється і все", - розповіла співачка.

Полякова та її старша донька (фото: instagram.com/polyakovamusic)

За її словами, Маша думала, що зможе вирішити всі ці проблеми. Вона уявляла, що приїде, "поплаче, поповзає на колінах, комусь дасть на лапу".

"Ну все як у нас в Україні, розумієте. Вона ж думає, що це можна "порішать". Бо у нас все, в принципі, можна порішать. Мама подзвонить, знаєш, Поплавському", - додала зірка.

Втім, ситуацію все ж вдалося вирішити. За словами Полякової, вже за два місяці Маша вирушить на навчання, адже "поповзала на колінах, поплакала", через що її відновили.