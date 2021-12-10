Полякова призналась, что ее оскорбил известный композитор из РФ: "я боялась, что снова назовут дуплом"
Оля Полякова рассказала о комплексах в жизни, а также истории, которые им предшествовали.
Об этом звезда поведала в новом выпуске YouTube-шоу Маше Ефросининой "Взрослые девочки".
Игорь Крутой обидел певицу
Как-то в Монако российский композитор Игорь Крутой обидел певицу. Туда звезду вместе с мужем пригласили на день рождения. На празднике Оле разрешили спеть. Перед выступлением звезды Игорь Крутой вместе со своей женой покинули зал.
"Вадик мой говорит ему: "Оставайтесь, сейчас моя Оля будет петь!" А он сказал, что ему нечего слушать, ведь будет петь какая-то девушка без голоса, да и пошел себе", - рассказала Полякова.
После этой ситуации у Оли возникли некоторые комплексы.
"Но те комплексы, та неуверенность в себе, которая у меня возникла после этой фразы... это было очень пренебрежительно и он (Крутой – Ред.) не остался посмотреть. То количество зажимов, которые мне пришлось переработать, то количество неуверенности в себе... не думаю, что я должна была услышать эту фразу", - рассказала звезда.
Полякову обидел звукорежиссер
Артистка вспомнила еще один случай, когда она записывала первый альбом и пришла на студию. Слова одного звукорежиссера выбили ее из равновесия.
"Когда я заходила, в студию сидел такой звукорежиссер и говорил: "О, опять дупло пришло петь". И все, в этот день я ничего не записала. Я записывала песни по полгода, потому что я боялась вообще что-то выдать, потому что я боялась, что не смогу, что меня опять назовут этим дуплом", - вспомнила Полякова.
Напомним, что Полякова сделала признание о муже и финаснсовом крахе.