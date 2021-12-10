Полякова зізналася, що її образив відомий композитор з РФ: "я боялася, що знову назвуть дуплом"
Оля Полякова розповіла про комплекси в житті, а також історії, які їм передували.
Про це зірка повідала в новому випуску YouTube-шоу Маші Єфросиніної "Дорослі дівчатка".
Ігор Крутой образив співачку
Якось у Монако російський композитор Ігор Крутой образив співачку. Туди зірку разом з чоловіком запросили на день народження. На святі Олі дозволили заспівати. Перед виступом зірки Ігор Крутой разом зі своєю дружиною покинули зал.
"Вадик мій каже йому:" Залишайтеся, зараз моя Оля співатиме!"А він сказав, що йому нічого слухати, адже співатиме якась дівчина без голосу, та й пішов собі", - розповіла Полякова.
Після цієї ситуації у Олі виникли деякі комплекси.
"Але ті комплекси, та невпевненість в собі, яка у мене виникла після цієї фрази... це було дуже зневажливо і він (Крутой - Ред.) не залишився подивитися. Та кількість затискачів, які мені довелося переробити, то кількість невпевненості в собі... не думаю, що я повинна була почути цю фразу", - розповіла зірка.
Полякову образив звукорежисер
Артистка згадала ще один випадок, коли вона записувала перший альбом і прийшла на студію. Слова одного звукорежисера вибили її з рівноваги.
"Коли я заходила, в студію сидів такий звукорежисер і говорив: "О, знову дупло прийшло співати". І все, в цей день я нічого не записала. Я записувала пісні по півроку, тому що я боялася взагалі щось видати, тому що я боялася, що не зможу, що мене знову назвуть цим дуплом", - згадала Полякова.