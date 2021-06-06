Полуобнаженная Лобода неудачно скопировала Бейонсе: зачем вам накладные бедра?

Светлана Лобода вызвала спорную реакцию своим золотым нарядом, в котором она появилась на премии Муз-ТВ 2021, которая недавно со скандалами отгремела в Москве. Артистка номинировалась сразу в некоторых категориях, но взяла лишь одну "тарелку".

В Instagram артистка запостила видео, на котором она идет в сторону сцены в окружении охраны.

Наряд Светланы вызвал много ропота из-за откровенного золотого верха - полуобнаженная грудь, живот на показ и странного низа в виде юбки из белых воланов.

Образ, по мнению, пользователей сети, был "содран" с Шакиры и Бейонсе - того самого золотого платья, в котором последняя появилась беременной на Грэмми-2017.

Коллаж: Образы Бейонсе в 2017 и Лободы в 2021

Бдительные подписчики заметили накладные бедра по бокам, а также отметили, что фигура конечно хороша, но оголяться так неуместно.

Вдохновленно Бейонсе. Снято отвратно. Лобода трудяга!

Такой образ, напомнила Шакиру. Было чувство, что начнет вака вака танцевать.

Комичный наряд с накладными бедрами

Светлана, зачем вам накладные бедра?

Уже дуркует, не знает как выделиться

Та что говорила ни единой пластики, все свое. Ага.

Ну куда уже? Светлана, остановитесь!

Светлана на сцене показала довольно яркий перфоманс на песню moLOko. Артистка появилась в летящем стеклянном шаре с роялем внутри. Этот шар символизировал женскую утробу, начало жизни, рождение.

За видео на эту песню Светлана взяла награду в виде тарелки Муз-ТВ (категория "Лучшее женское видео"). Также она номинировалась за Лучшее видео ("Пуля дура") и как Лучшая исполнительница. Но в первой категории уступила Моргенштерну и Тимати, а во второй - Zivert.