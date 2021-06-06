Напівоголена Лобода невдало скопіювала Бейонсе: навіщо вам накладні стегна?

Світлана Лобода викликала спірну реакцію своїм золотим вбранням, в якому вона з'явилася на премії Муз-ТВ 2021, яка нещодавно зі скандалами відгриміла в Москві. Артистка номінувалася відразу в деяких категоріях, але взяла лише одну "тарілку".

В Instagram артистка запостила відео, на якому вона йде в бік сцени в оточенні охорони.

Наряд Світлани викликав багато нарікання через відвертий золотий верх - напівоголені груди, живіт на показ і дивний низ у вигляді спідниці з білих воланів.

Образ, на думку, користувачів мережі, був "здертий" з Шакіри і Бейонсе - тієї самої золотої сукні, в якій остання з'явилася вагітною на Греммі-2017.

Колаж: Образи Бейонсе в 2017 і Лободи в 2021

Пильні дописувачі помітили накладні стегна з боків, а також відзначили, що фігура звичайно хороша, але оголюватися так недоречно.

Натхненно Бейонсе. Знято огидно. Лобода трудяга!

Такий образ, нагадала Шакіру. Було відчуття, що почне вака вака танцювати.

Комічний наряд з накладними стегнами

Світлана, навіщо вам накладні стегна?

Вже дуркує, не знає як виділитися

Та що говорила жодної пластики, все своє. Еге ж.

Ну куди вже? Світлана, зупиніться!

Світлана на сцені показала досить яскравий перфоманс на пісню moLOko. Артистка з'явилася в скляній кулі з роялем всередині. Ця куля символізувала жіночу утробу, початок життя, народження.

За відео на цю пісню Світлана взяла нагороду у вигляді тарілки Муз-ТВ (Категорія "Найкраще жіноче відео"). Також вона номінувалася за найкраще відео ("Пуля дура") і як Найкраща виконавиця. Але в першій категорії поступилася Моргенштерну і Тіматі, а в другій - Zivert.