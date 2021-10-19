Полуфабрикаты очень опасны: нарушают память и могут повредить мозг

В ходе исследования ученые на четыре недели ввели меню из полуфабрикатов для крыс. В качестве корма им давали продукты с высокой степенью переработки. Самое сильное влияние такие продукты оказали на крыс более взрослого и пожилого возраста.

У подопытных была обнаружена воспалительная реакция в мозгу стареющих крыс, которая сопровождалась поведенческими признаками потери памяти.

Однако, при добавлении в рацион жирных кислот омега-3, проблем с памятью удалось избежать. А у пожилых крыс воспалительный эффект в мозгу был намного ниже.

Стоит отметить, что такого пагубного влияния на мозг более молодых особей ученые не обнаружили. Нейровоспалений и когнитивных проблем обнаружено не было.

Для опытов использовались продукты, которые уже готовы к употреблению: продукты длительного хранения, картофельные чипсы, замороженные первые и вторые блюда, макаронные изделия, пицца, мясные деликатесы и другие продукты с содержанием консервантов.

Как отмечают ученые, такие продукты с высокой степенью переработки ранее уже связывали в исследованиях с появлением ожирения и диабета второго типа. И по мнению исследователей, людям в возрасте стоит полностью от них отказаться и добавить в рацион больше продуктов с жирными кислотами омега-3.

"Эти результаты показывают, что употребление обработанных продуктов могут вызвать значительный и резкий дефицит памяти, а у стареющего населения быстрое ухудшение памяти с большей вероятностью перерастет в такие заболевания, как болезнь Альцгеймера",- рассказала автор исследования, работник Института поведенческой медицины Университета штата Огайо Рут Барриентос.