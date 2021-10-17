Как получить подпись в "Дие": детальная пошаговая инструкция с видео

Установите приложение "Дия" на свой мобильный телефон. Если приложение было установлено ранее – проверьте обновления. Возможно, придется удалить приложение, провести очистку телефона и снова установить приложение.

Авторизуйтесь в приложении с помощью документа об удостоверения личности.

Чтобы активировать "Дия. Подпись" вам нужно подтвердить личность с помощью PhotoID. Стоит отметить, что это не технология FaceID на вашем смартфоне.

PhotoID делает вашу фотографию в реальном времени и сравнивает снимок с фотографией в ваших документах.

Для фотографии выбирайте место с хорошим освещением и фон без картин и других людей.

Убедитесь, что ваша фронтальная камера чистая и приложение имеет к ней доступ.

В Меню выберите "Дия. Подпись" и нажмите "Активировать", а потом подтвердите личность с помощью PhotoID.

Телефон нужно держать ближе и на уровне лица, чтобы рамка была постоянно зеленого цвета.

Если вы пытаетесь пройти проверку в очках, а на фото в документах вы без них, то стоит убрать дополнительные аксессуары с лица.

Повторяйте движения по указаниям в правом верхнем углу экрана. Это нужно для того, чтобы убедиться, что перед камерой находится живой человек, а не его фото.

"Дия" сообщит вам о результатах проверки. После этого придумайте и подтвердите 5-значный код для "Дия. Подпись".

Готово! Теперь вы можете использовать "Дия. Подпись".

Как получить "Дия. Подпись"

Полезные секреты! Попробуйте встать возле светлой стены, так как для PhotoID может не хватать освещения или наоборот – свет может быть слишком ярким. При поворотах головы не делайте движения очень резко – система не успевает отреагировать. Поворачивайте голову плавно и следите, чтобы лицо не выпадало из зеленой рамки.