Как получить ключ ЕЦП в Приват24: пошаговая инструкция

Цифровая электронная подпись сейчас необходима украинцам при оформлении различных документов. Это квалифицированная подпись является аналогом вашей личной подписи. С помощью ЕЦП можно подписывать документы и отчеты, подтверждать личность и получать помощь онлайн с помощью смартфона. Хранится он в защищенном облачном хранилище, а использование е-подписи подтверждено Законом Украины.
Как получить электронную цифровую помощь на сайте Приват24 – читайте в нашем материале ниже.
С помощью онлайн-банкинга получить свою цифровую подпись намного удобнее, так как при получении обычного ключа понадобится специальный плагин, подписывать можно будет только на одном компьютере и сохранять подпись на флешке или компьютере. Для электронного ключа нужен только смартфон.
Создайте свой Smart-ID
1.В мобильном приложении Приват24 Бизнес нажмите кнопку "Настройки"
2. Выберите из списка Smart-ID компанию, для которой необходимо генерировать Smart-ID
3. Поставьте пароль для Smart-ID на английском языке с использованием букв и цифр (минимум 8 символов)
4. Ключ создан
1. Подписывайте платежи Smart-ID в мобильном приложении Приват24 Бизнес:
2. Создайте платеж или зайдите в уже созданный платеж
3. Нажмите "Подписать"
4. Выберите из списка Smart-ID
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как легко и выгодно через Приват24 сдать билет на поезд.