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Под Полтавой священник МП назвал войну "спецоперацией" в разговоре с матерью героя

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Полтавская область, Четверг 01 сентября 2022 15:50
Под Полтавой священник МП назвал войну "спецоперацией" в разговоре с матерью героя Священник МП заявил матери героя, что идет не война, а спецоперация (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Наталья Щерба из города Горишни Плавни Полтавской области - мать украинского защитника. Ее сын ушел на фронт добровольцем и по некоторым данным - пропал без вести. Женщина пришла в местный собор к священнику с просьбой помолиться за сына, но тот заявил, что идет "спецоперация".

Об этом Наталья Щерба рассказала в сюжете на телеканале "ГОК".

Максим Щерба отправился на фронт добровольцем. Он мастер спорта по пауерлифтингу и до войны работал водителем крупных грузовых автомобилей в местном карьере. Собирался жениться и даже сделал предложение своей девушке. Перед самой войной Максим Щерба поехал в Европу - чтобы заработать деньги на ремонт и свадьбу.

Но началась война и Максим вернулся домой и почти сразу пошел добровольцем на фронт - отправился в ВСУ 24 февраля. В начале августа он перестал выходить на связь и Наталье Щербе позвонили побратимы с печальной новостью - якобы Максим погиб у них на глазах. Официально Максим Щерба числится пропавшим под Бахмутом Донецкой области.

Наталья обратилась к священнику Григорию из Свято-Николаевского собора в Горишних Плавнях с просьбой молитвы о сыне, но тот заявил женщине, что идет "спецоперация".

"Подвели меня к этому батюшке. Он спросил: "Что у вас случилось?" Это отец Григорий. А я ему говорю, что у меня сына убили на войне. Что меня резануло… Он говорит: "Вы знаете, что это не война, а спецоперация?" Какая же это спецоперация, когда моему сыну грудную клетку из танка пробили?" - плачет Наталья Щерба.

Свято-Николаевский собор в Горишних Плавнях принадлежит к Украинской православной церкви московского патриархата.

Наталья Щерба после таких слов священника ушла сразу же и пошла в другую церковь, чтобы получить поддержку и молитвы за своего сына.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Ровенской области священник московского патриархата обвинил семьи погибших в смерти близких.

А еще рассказывали о том, что на Буковине священник МП отказался отпевать воина, который погиб на фронте.

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УПЦ МП
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