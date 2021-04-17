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Под Полтавой мужчина предлагал маленьким школьникам интимную фотосессию за деньги

Автор: Владимир Костырин

Под Полтавой мужчина распространял листовки среди учеников младших классов разных школ непристойного содержания, предлагая мальчикам сняться в интимной фотосессии за деньги.

Об этом 17 апреля передали в пресс-службе полиции Полтавской области.

Злоумышленника удалось разоблачить благодаря сообразительному 10-летнему школьнику, который показал учителю эту рукописную записку. Та проинформировала директора, которая и обратилась к правоохранителям.

В записке было написано следующее: "Ищу мальчика от 8-12 лет для порно фотосессии для сайта .... Тайну гарантирую. Оплачиваю 100 гривен в час...".

Под Полтавой разоблачили извращенца, который планировал растлить детей (фото: pl.npu.gov.ua)

Вскоре следователи установили подозреваемого. Им оказался 31-летний полтавчанин. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого обнаружили записки аналогичного содержания, фотоаппарат, компьютерную технику, а также ряд других вещдоков, рассказал вр.и.о. заместителя начальника управления миграционной полиции Полтавской области Андрей Полонский.

Фигуранту уже сообщили о подозрении в покушении на растление малолетних. Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование осуществляется по ст. 15 ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - покушение на совершение развратных действий в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет заключения.

Под Полтавой задержали подозреваемого в попытке развратить детей (фото: pl.npu.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что под Киевом в детских садиках орудовал педофил-фотограф, и после задержания появилось видео с его признаниями.

Также сообщалось, что в Одессе педофил годами насиловал школьниц, которых шантажировал интимными фото.

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Новости Украины полицияПолтавская областьшкольникипреступленияфотосессияизвращенец
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