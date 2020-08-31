Під Полтавою два брата кілька годин по-звірячому катували жінку через вигадану крадіжку собаки

Під Полтавою двоє чоловіків жорстоко знущалися над жінкою (Колаж РБК-Україна)

Два брата змушували жінку копати собі могилу, били бітами і пускали газ в обличчя

В селі Мар'янське Великобагачанського району Полтавської області стався дикий інцидент. Два брата топили, примушували копати собі могилу і пускали в обличчя сльозогінний газ жінці, яку звинуватили у вигаданому викраденні собаки.

Як розповіли в слідчому управлінні полтавської обласної поліції, інцидент стався ще п'ять місяців тому і тільки нещодавно злочинцям вдалося вручити повідомлення про підозру. На даний час вони перебувають під вартою і ведеться розслідування, пише видання Poltava.to.

Двоє братів з села Мар'янське запідозрили 57-річну місцеву мешканку у крадіжці німецької вівчарки, яка їм належить. Вони вирішили помститися жінці – прихопили біту і газові балончики. Разом з родичем вони увірвалися в сусідський будинок, куди жінка прийшла у справах.

Спочатку вони бризнули газом в обличчя власника будинку і жінці, а потім вони почали жінку бити та вдарили обличчям об стіл. Потім вони вивели її на середину кімнати та почали вдвох її бити – по обличчю, палицею по ногах.

Жінка пробувала втекти, коли зловмисники відвернулися і спробувала сховатися від них у сусідній кімнаті. Але вони наздогнали її та продовжили бити, а також бризкали в обличчя газом з балончика. Потім облили її холодною водою і сказали, що це бензин і пригрозили її підпалити.

Родич братів в цей момент контролював дії господарів будинку, він тримав у руках палицю і не дозволяв їм виходити з будинку або допомогти потерпілій.

На цьому злочинці не зупинилися і почали жінку топити в каструлі з водою. Потім вони знову облили її водою і вигнали на вулицю, де температура повітря була +12 градусів. Потім постраждалу дотягли до кладовища і змусили копати собі могилу. Коли вона закінчила – її штовхнули на дно і засипали землею. Потім вони дочекалися, поки жінка вибереться з ями та змусили її засипати землею.

Чоловіки продовжували знущатися з жінки ще кілька годин – ганяли її по селу, змушували знову копати могилу. Потім вона змогла якось дістатися до свого будинку, де все було перевернуто. Там вона втратила свідомість, і швидку допомогу викликала сусідка.

Лікарі діагностували у потерпілої удари м'яких тканин голови, множинні синці.

Злочинцям висунули підозру одразу за трьома статтями - знущання, викрадення і нанесення тілесних ушкоджень. Суд постановив відправити братів цілодобовий під домашній арешт. Один з них просив суд відпустити під особисте зобов'язання, другий – домашній арешт залишити тільки в нічний час, оскільки одному потрібно було на роботу в Київ, а другому – обробляти город і наглядати за матір. Але судді не взяли до уваги їхні прохання. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці.

Під Полтавою двоє чоловіків змусили жінку копати собі могилу та били її бітами

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