В Полтаве на уроке физкультуры умерла 10-летняя школьница: была абсолютно здорова

Трагедия в лицее №33 случилась в среду, 15 сентября около 16:00. 10-летней ученице стало плохо на уроке физкультуры, и она потеряла сознание. Медицинский работник учебного заведения и учитель физкультуры сразу начали мероприятия по реанимации и продолжали их до приезда бригады скорой помощи.

Врачи немедленно госпитализировали девочку в реанимацию больницы. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь ребенку. Девочка скончалась в больнице.

Обстоятельства и причины смерти устанавливаются, будет проведена экспертиза.

Полиция внесла по данному факту сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Заведено уголовное производство, проводятся следственные действия.

Как утверждает директор учебного заведения, никаких серьезных нагрузок у детей на уроке не было и все упражнения были легкими.

"На уроке физкультуры дети обводили мячи округ фишек. В начале года они выбрали футбол, никаких серьезных нагрузок не было. Несколько детей сидели на лаке – это те, у кого болел живот, голова или был кашель. Другие занимались. Внезапно девочка потеряла сознание. Учитель начал оказывать помощь, искусственное дыхание, прибежала медсестра и начала оказывать помощь, вызвали скорую. Классный руководитель трижды звонила на 103, была в состоянии шока. Я была на совещании, не видела всего, узнала позже", - рассказала директор лицея Наталья Кикоть.

У погибшей девочки в справке была указана основная группа по физкультуре, никаких ограничений не было. Проверили и справки за предыдущие годы – везде основная группа.

В школе говорят, что девочка была отличницей.

Как рассказали родители других детей, которые стали очевидцами трагедии, скорая приехала через 15 минут. Все это время ребенку оказывали помощь.