В Полтаве из шеи мальчика достали кусок арматуры: родился в рубашке

Как мальчик получил такую травму?

В хирургическом отделении медучреждения рассказали, что травмирование ребенок получил в тот же день в Кобеляцком районе.

По словам родителей ребенка, их сын играл во дворе. В определенный момент мальчик упал и наткнулся на перевернутую вверх металлическую подставку - это круг с приваренными к нему стержнями.

В каком состоянии ребенок?

Заведующий хирургическим отделением полтавской детской больницы Денис Хмилевский говорит, что мальчик "родился в рубашке".

"Эта часть арматуры, которая проникла в шею, прошла рядом с магистральными сосудами и не повредила их. Также прошла мимо пищевода и трахеи. Частично повреждена трахея", - рассказал он "Суспільному".

Это проникающее ранение шеи, там проходят магистральные сосуды.

"В любое время нам могла быть нужна помощь сосудистого хирурга. Была проведена хирургическая обработка раны, ревизия раны и удаление инородного тела", - пояснил хирург.

Он добавил, что были привлечены сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, хирург-эндоскопист. Всего во время операции дежурили с десяток врачей.

Сейчас общее состояние ребенка стабильно тяжелое. Мальчик получает лечение, направленное на предотвращение гнойно-септического осложнения.

Фото: спасатели вырезали арматуру из шеи ребенка (facebook.com/MNSPOLTAVA)

В то же время спасатели напоминают родителям об ответственном отношении к безопасности детей!