ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Полтаве на ходу у маршрутки отпало два колеса: одно влетело в остановку с людьми (видео)

Новина українською →
Полтава, Среда 29 сентября 2021 19:20
В Полтаве на ходу у маршрутки отпало два колеса: одно влетело в остановку с людьми (видео) В маршрутки в Полтаве отпало колесо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Полтаве у маршрутки на ходу отпало два колеса. При этом одно влетело в остановку, возле которой стояли люди.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Т. Полтава"

На видео с регистратора видно, как у маршрутки на большой скорости отваливаются два левых колеса – сначала переднее, а через несколько мгновений и заднее.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Кроме того, местные жители уже опасаются ездить на общественном транспорте. При том, что стоимость проезда 8 грн.

В сети пользователи поражены от "сервиса" местных маршруток и пишут, что качество совсем не отпадает ценам на транспорт.

  • Ходьбы никого не выбило колоссом на остановке;
  • Вопрос, за что восемь гривен?;
  • Максимум 2 гривны за такие поездки;
  • Все маршрутки нужно сдать на металлолом;
  • Какой ужас! Мог кто-то пострадать;
  • Что они себе думают, цены делают заоблачные, а качество никакое.

Недавно, в Одессе во время движения в маршрутки отпало лобовое стекло. Вследствие этого пассажирам пришлось искать другой транспорт.

Также мы писали, что у местной маршрутке Днепра забрали сиденья. Все для того, чтобы взять больше стоячих пассажиров.

Читайте РБК-Украина в Google News
маршрутка
LITE
Праздник 29 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы
Праздник 29 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы