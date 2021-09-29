В Полтаве на ходу у маршрутки отпало два колеса: одно влетело в остановку с людьми (видео)

В Полтаве у маршрутки на ходу отпало два колеса. При этом одно влетело в остановку, возле которой стояли люди.

На видео с регистратора видно, как у маршрутки на большой скорости отваливаются два левых колеса – сначала переднее, а через несколько мгновений и заднее.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Кроме того, местные жители уже опасаются ездить на общественном транспорте. При том, что стоимость проезда 8 грн.

В сети пользователи поражены от "сервиса" местных маршруток и пишут, что качество совсем не отпадает ценам на транспорт.