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В Польше жалуются на нехватку украинских заробитчан: кого зовут

Новина українською →
Польша, Среда 19 мая 2021 16:58
В Польше жалуются на нехватку украинских заробитчан: кого зовут Фото: украинские заробитчане в Польше (studentportal.pl)
Автор: Styler

Работодатели в Польше заявили о нехватке украинских заробитчан. Острую нехватку рабочих рук ощутили фермерские хозяйства и отрасль гостеприимства (гостиницы, кафе, рестораны).

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра одной из популярных международных компаний по трудоустройству, пишет "Минфин".

В чем проблема

Сезон сбора урожая ягод в Польше начнется уже в конце мая. Но местные предприниматели волнуются, что половина их урожая может быть потеряна, если работники не вернутся к сезонной работе.

Несмотря на то, что в Польше из-за пандемии остаются постоянные рабочие из Украины, это не решает проблему нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве.

Ведь в пик сезона польским фермерам нужно ежегодно около 100 тыс. сезонных работников и большинство из них - именно украинцы. Польские сезонные рабочие в основном едут в Германию, Нидерланды и скандинавские страны, где платят больше, чем на их родине.

Кого зовут на работу

В 2021-м предложений работы в Польше, связанной с гастрономией и гостеприимством, гораздо больше, чем обычно - в частности, нужны официанты, бармены, горничные и повара.

"Правительство Польши объявило о постепенной отмене карантинных ограничений с середины мая, можно будет проводить мероприятия с соблюдением санитарных и количественных ограничений, и в то же время начинается период каникул и отпусков. Крупные рестораны и гостиницы постепенно начинают свою работу, но уже сталкиваются с проблемой нехватки персонала... К нам уже обратились с апреля около 20 компаний, которым срочно нужны сотрудники", — рассказали в украинской компании по трудоустройству.

Напомним, что Польша будет вакцинировать украинских заробитчан на границе.

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