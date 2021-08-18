В Польше в вытрезвителе умер 23-летний украинец, которого полицейские связали ремнями

Сообщается, что в конце прошлого месяца правоохранители заметили украинца спящим в автобусе. Мужчину разбудили, и, как утверждается, он стал вести себя буйно.

После опознания выяснилось, что он гражданин Украины. Молодому человеку было 23 года.

В организме мужчины обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Из поступившего к нам сообщения следует, что он должен был действовать очень агрессивно, пишет издание со ссылкой на источник, знающий подробности инцидента.

Четверо правоохранителей доставили пьяного задержанного в вытрезвитель. Там украинец, как сообщается, стал буянить, драться и кусаться.

"Когда полицейские сняли с него наручники, началось. Он был в ярости. Одного из смотрителей ударил кулаком, другому сильно ударил по пальцу", - рассказал собеседник.

Тогда вызвали второй патруль. Нетрезвого мужчину скрутили, связали ремнями. Задержанный начал синеть, потерял дыхание и затем умер.

Трагическим случаем сейчас занимается районная прокуратура в Свиднице.

О причине смерти будет известно после вскрытия и получения результатов токсикологических исследований. Кроме того, следователи должны проверить, не находился ли мужчина помимо алкоголя еще и в состоянии наркотического опьянения.

Также сообщается, что у правоохранителей есть записи с камеры наблюдения в комнате, в которой происходил инцидент.